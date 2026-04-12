Arsenal'e evinde soğuk duş! Liderlik koltuğunda ağır yara aldı!
Premier Lig'in 32. haftasında şampiyonluk yolunda kritik bir viraja giren Arsenal, sahasında konuk ettiği Bournemouth karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alarak taraftarlarını şoke etti. 8 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Topçular, zirve yarışında altın değerinde 3 puan bırakırken; konuk ekip zorlu deplasmandan zaferle dönmeyi başardı.
Premier Lig'in 32. haftasında Arsenal evinde Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip 17. dakikada Eli Junior Kroupi'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım Viktor Gyökeres'in 35. dakikada penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Bournemouth 74. dakikada Alex Scott ile skoru 2-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca konuk takım sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Bournemouth'ta milli futbolcu Enes Ünal, 90. dakikada Evanilson'un yerine oyuna dahil oldu.
Ligde 8 maç sonra mağlup olan lider Arsenal 70 puanda kaldı. Bu galibiyetle puanını 45'e çıkaran Bournemouth ise 9. sırada yer alıyor.
