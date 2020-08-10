Arsenal'den Mesut Özil kararı!
Premier Lig ekiplerinden Arsenal, kadroda düşünülmeyen Mesut Özil'e flaş bir teklifte bulundu. Özil'in bu teklifin ardından İngiliz ekibiyle yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Arsenal, 1 yıllık sözleşmesi olan ve yaklaşık 20 milyon euro maaş alan oyuncunun maliyetinde tasarrufa gitmek için oyuncuyla görüştü.
İngiliz ekibi Mesut'a 'bonservissiz olarak ayrıl, yeni takımından alacağın maaşın üzerini 20 milyon euroya tamamlayalım' teklifinde bulundu.
Mesut Özil'in bu teklifi kabul ederek takımdan ayrılması bekleniyor. Bu haberin ardından Fenerbahçeli taraftarlarda heyecanlandı.