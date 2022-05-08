Arsenal-Leeds United maçı ne zaman saat kaçta?
Arsenal maçı CANLI İZLE | İngiltere Premier Lig'in 36.haftasında Arsenal ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Peki, maç hangi kanalda? Arsenal-Leeds United maçı şifresiz kanalda mı?
İngiltere Premier Lig’in 36.haftasında Arsenal ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Peki, maç hangi kanalda?
Arsenal-Leeds United maçı ne zaman saat kaçta?
Arsenal 8 Mayıs Pazar günü Emirates Stadı'nda Leeds United ile karşılaşacak. Mücadele saat 16.00'da başlayacak. Futbolseverler maçı S Sport ekranlarından izleyebilecek.
Arsenal, Leeds United'a karşı son yenilgisini 2003 yılının Mayıs ayında aldı.
Arsenal 63 puanla ligin 4.sırasında ye alıyor. Leeds United ise 34 puanla 17.sırada bulunuyor.