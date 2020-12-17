Arsenal kötü gidişi durdurdu
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Southampton ile 1-1 berabere kaldı.
Sezona beklentilerin uzağında başlayan Arsenal, Emirates Stadı'nda Southampton'ı ağırladı.
Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Southampton, 18. dakikada Theo Walcott'un golüyle ilk devreyi 1-0 önde kapadı.
İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Arsenal, 52. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Arsenal'de Gabriel Magalhaes, 62. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde 3 maç üst üste kaybeden Arsenal, bu sonuçla puanını 14'e, Southampton ise 24'e yükseltti.