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Spor Arsenal kötü gidişi durdurdu
Spor

Arsenal kötü gidişi durdurdu

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Southampton ile 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 02:38:00 -
Arsenal kötü gidişi durdurdu

Sezona beklentilerin uzağında başlayan Arsenal, Emirates Stadı'nda Southampton'ı ağırladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Southampton, 18. dakikada Theo Walcott'un golüyle ilk devreyi 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Arsenal, 52. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Arsenal'de Gabriel Magalhaes, 62. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde 3 maç üst üste kaybeden Arsenal, bu sonuçla puanını 14'e, Southampton ise 24'e yükseltti.

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