Arsenal, deplasmanda Brighton'a 2-1 yenildi
MANCHESTER (AA) - İngiltere Premier Lig 30. hafta karşılaşmasında Arsenal, deplasmanda Brighton'a 2-1 mağlup oldu.
Londra ekibi Arsenal, American Express Community Stadı'nda Brighton'a konuk oldu.
Arsenal, maçın 68. dakikasında Nicolas Pepe'nin attığı golle 1-0 öne geçerken, ev sahibi ekip 75. dakikada Lewis Dunk'un golüyle eşitliği sağladı. Brighton, Neal Meupay'ın 90+4. dakikada kaydettiği golle müsabakayı 2-1 kazanmayı başardı.
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, yedekler arasında bulunduğu müsabakada süre almadı.
Bu sonuçla Arsenal 40 puanda kalırken, Brighton puanını 32'ye yükseltti.