  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Arsenal deplasmanda avantajı yakaladı
Spor

Arsenal deplasmanda avantajı yakaladı

Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 turu ilk maçında deplasmanda Olympiakos'u 3-1 yenerek avantaj elde etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 01:49:00 -
Arsenal deplasmanda avantajı yakaladı

İngiliz temsilcisi Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 turu ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk oldu. Arsenal, 34. dakikada Odegaard, 79. dakikada Magalhaes ve 85. dakikada Mohamed Elneny'nin attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup etti. Olympiakos'un maçtaki tek golünü 58. dakikada El-Arabi kaydetti.

Karşılaşmanın rövanşı 18 Mart Perşembe günü oynanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomide yeni dönem yarın başlıyor! Bedavaya arsa verilecek
Ekonomi

Ekonomide yeni dönem yarın başlıyor! Bedavaya arsa verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği ekonomiye ilişkin yeni reform paketini yarın açıklayacak. İşte paketle ilg..
Erdoğan'a hakarete tepki gösterdi, ceza aldı
Gündem

Erdoğan'a hakarete tepki gösterdi, ceza aldı

AK Parti Gaziemir Belediyesi Grup Başkan Vekili ve Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca; Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın 15 Temmuz darbe g..
'Türkiye ile anlaştık' diyerek duyurdu
Dünya

'Türkiye ile anlaştık' diyerek duyurdu

Türk Kızılay ile Pakistan Kızılayı arasında 5 yıllık yeni anlaşmaya imza atıldı

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay