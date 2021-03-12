Arsenal deplasmanda avantajı yakaladı
Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 turu ilk maçında deplasmanda Olympiakos'u 3-1 yenerek avantaj elde etti.
İngiliz temsilcisi Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 turu ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk oldu. Arsenal, 34. dakikada Odegaard, 79. dakikada Magalhaes ve 85. dakikada Mohamed Elneny'nin attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup etti. Olympiakos'un maçtaki tek golünü 58. dakikada El-Arabi kaydetti.
Karşılaşmanın rövanşı 18 Mart Perşembe günü oynanacak.