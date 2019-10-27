Arsenal Crystal Palace maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda? Premier Lig 10. hafta
İngiltere Premier Lig'de 10. hafta bugün oynanacak 4 karşılaşmayla son bulacak. Liverpool'un 1 maç eksikle liderlik koltuğunda oturduğu ligde Arsenal sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi maça dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Arsenal Crystal Palace maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig'de 10. hafta bugün oynanacak 4 karşılaşmayla son bulacak. Liverpool'un 1 maç eksikle liderlik koltuğunda oturduğu ligde Arsenal sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi maça dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Arsenal Crystal Palace maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Arsenal Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Arsenal Crystal Palace maçı bugün saat 19.30'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.