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Arsenal beraberlikle yetindi

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, konuk olduğu Brighton & Hove Albion ile 1-1 berabere kaldı

26 Aralık 2018 Çarşamba 22:49
Arsenal beraberlikle yetindi


ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Arsenal, deplasmanda Brighton & Hove Albion ile 1-1 berabere kaldı.

Zirve mücadelesi veren takımlardan Arsenal, ligin ilk yarısının son haftasında Falmer Stadı'nda konuk olduğu Brighton & Hove Albion karşısında 7. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 35. dakikada Jürgen Locadia ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Arsenal'de Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, ilk 11'de başladığı karşılaşmanın ikinci yarısında yerini Alex Iwobi'ye bıraktı.

Puanını 38'e çıkaran Arsenal, maç fazlasıyla dördüncü sıraya yükselirken, Brighton & Hove Albion ise 22 puanla 13'üncü sırada kaldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 22:49
  1. Arsenal
  2. Brighton & Hove Albion
  3. İngiltere Premier Lig'
  4. Mesut Özil

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