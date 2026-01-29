arsaVev, Ören Projesi İçin Sancaklı ile Anlaştı

Balıkesir-Burhaniye’de konumlanan arsaVev Ören projesi, yaklaşık 30.500 m² toplam proje alanı üzerinde geliştiriliyor. 6 katlı yapılaşma öngörülen projede toplam 902 konut yer alırken, 1+1 daire tipleri ve 36-88 m² arasında değişen kullanım alanlarıyla bölgenin konut ihtiyacına nitelikli bir çözüm sunulması hedefleniyor.

arsaVev Ören, planlama aşamasından uygulamaya kadar kontrollü ve uzun vadeli değer üretimini esas alan bir yaklaşımla geliştiriliyor. Proje, arsa + ev konseptiyle planlanırken, ruhsat sürecinin 2026, tapu ve proje teslim sürecinin ise 2028 yılında tamamlanması öngörülüyor.

arsaVev Ören projesi, doğayla uyumlu ve konforlu yapılaşma anlayışı çerçevesinde kurgulanan konut alanlarının yanı sıra, kamp alanı, bisiklet yolu, basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kortları, çocuk parkı, açık havuz, restoran ve kapalı havuzdan oluşan ortak kullanım alanları, sosyal yaşamı destekleyen donatılar ve açık alanlarıylabölgenin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Proje, sakinlerine hem yatırım hem de yaşam açısından sürdürülebilir bir deneyim sunacak dengeli bir yerleşim planı benimsiyor.

“Sektörde Sürdürülebilir Bir Yapı Kurmayı Hedefliyoruz”

arsaVev iş birliğiyle Sancaklı, yaklaşık 60.000 m² ölçeğindeki farklı projelerde edindiği deneyimi, arsaVev Ören projesine taşıyacak. arsaVev’in Ören için kurguladığı yeni yaşam konseptinin uygulama süreçlerini projenin bulunduğu lokasyonun potansiyelini en verimli şekilde değerlendirerek katkıda bulunacak.

Sancaklı ile imzalanan iş birliği anlaşmasını değerlendiren arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, konuyla ilgili şunları söyledi: “arsaVev olarak geliştirdiğimiz her projede yalnızca bugünü değil, o projenin uzun vadeli değerini ve tüm paydaşlar için sürdürülebilir bir yapı kurmayı hedefliyoruz. Bu nedenle çözüm ortaklarımızı ve iş birliklerimizi çok titiz bir süzgeçten geçiriyoruz. Sancaklı ile yaptığımız bu anlaşma ortak vizyon, uygulama disiplini ve kalite anlayışı açısından doğru bir eşleşme oldu. Ören projesini, iş ortaklarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte, bulunduğu bölgeye değer katan örnek bir model olarak hayata geçireceğimize inanıyoruz.”