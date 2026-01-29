O detay çok şaşırtıcı ama yine de... Zeytinyağı şişesindeki bu parça meğer o görevi görüyormuş!
Mutfağın vazgeçilmez ürünlerinden biri olan zeytinyağı detayı sosyal medyanın tüm platformlarında konuşulan bu konu ile gündemi meşgul ediyor...
Mutfağın vazgeçilmez ürünlerinden biri olan zeytinyağı detayı sosyal medyanın tüm platformlarında konuşulan bu konu ile gündemi meşgul ediyor...
Mutfağın vazgeçilmez ürünlerinden biri olan zeytinyağını neredeyse her gün kullanıyoruz. Ancak çoğu kişinin yaşadığı ortak bir sorun var: Tavaya ya da yemeğe dökeceğimiz yağ miktarını ayarlayamamak.
Son günlerde sosyal medyada paylaşılan basit ama etkili bir yöntem, bu sorunun aslında yıllardır şişenin kapağında gizli olduğunu ortaya çıkardı.
Sosyal medyada paylaşılan videoya göre, zeytinyağı şişesini ilk açtığınızda çıkarılan plastik çekme halkası aslında farklı bir işleve daha sahip.
Uzmanların ve kullanıcıların dikkat çektiği yönteme göre, şişenin içinden çıkan plastik halka ters çevrilerek yeniden şişe ağzına yerleştiriliyor.
Bu parça, geniş ağız kısmını kapatarak yalnızca kenarlardan ince bir akış bırakıyor. Bu sayede zeytinyağı çok daha yavaş akıyor ve dökerken miktarı kontrol etmek kolaylaşıyor.
Paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken, yorumlar da dikkat çekti.
Kullanıcılardan bazıları yöntemi "dahiyane" olarak tanımlarken, birçok kişi "Bunu yıllardır neden fark etmedik?" yorumunu yaptı.
Gıda uzmanları de bu yöntemin oldukça pratik olduğunu belirterek, şişe ağzını parmakla kapatmaya çalışmaktan çok daha hijyenik bir çözüm sunduğunu vurguladı. Sabah'a göre; Özellikle iç kısmında tutunma çıkıntıları bulunmayan cam şişelerde plastik halka sabitlenemeyebiliyor. Bu tür durumlarda özel yağ dökme şişelerinin tercih edilmesi öneriliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23