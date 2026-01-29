  • İSTANBUL
Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
O detay çok şaşırtıcı ama yine de... Zeytinyağı şişesindeki bu parça meğer o görevi görüyormuş!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

O detay çok şaşırtıcı ama yine de... Zeytinyağı şişesindeki bu parça meğer o görevi görüyormuş!

Mutfağın vazgeçilmez ürünlerinden biri olan zeytinyağı detayı sosyal medyanın tüm platformlarında konuşulan bu konu ile gündemi meşgul ediyor...

#1
Foto - O detay çok şaşırtıcı ama yine de... Zeytinyağı şişesindeki bu parça meğer o görevi görüyormuş!

Mutfağın vazgeçilmez ürünlerinden biri olan zeytinyağını neredeyse her gün kullanıyoruz. Ancak çoğu kişinin yaşadığı ortak bir sorun var: Tavaya ya da yemeğe dökeceğimiz yağ miktarını ayarlayamamak.

#2
Foto - O detay çok şaşırtıcı ama yine de... Zeytinyağı şişesindeki bu parça meğer o görevi görüyormuş!

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan basit ama etkili bir yöntem, bu sorunun aslında yıllardır şişenin kapağında gizli olduğunu ortaya çıkardı.

#3
Foto - O detay çok şaşırtıcı ama yine de... Zeytinyağı şişesindeki bu parça meğer o görevi görüyormuş!

Sosyal medyada paylaşılan videoya göre, zeytinyağı şişesini ilk açtığınızda çıkarılan plastik çekme halkası aslında farklı bir işleve daha sahip.

#4
Foto - O detay çok şaşırtıcı ama yine de... Zeytinyağı şişesindeki bu parça meğer o görevi görüyormuş!

Uzmanların ve kullanıcıların dikkat çektiği yönteme göre, şişenin içinden çıkan plastik halka ters çevrilerek yeniden şişe ağzına yerleştiriliyor.

#5
Foto - O detay çok şaşırtıcı ama yine de... Zeytinyağı şişesindeki bu parça meğer o görevi görüyormuş!

Bu parça, geniş ağız kısmını kapatarak yalnızca kenarlardan ince bir akış bırakıyor. Bu sayede zeytinyağı çok daha yavaş akıyor ve dökerken miktarı kontrol etmek kolaylaşıyor.

#6
Foto - O detay çok şaşırtıcı ama yine de... Zeytinyağı şişesindeki bu parça meğer o görevi görüyormuş!

Paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken, yorumlar da dikkat çekti.

#7
Foto - O detay çok şaşırtıcı ama yine de... Zeytinyağı şişesindeki bu parça meğer o görevi görüyormuş!

Kullanıcılardan bazıları yöntemi "dahiyane" olarak tanımlarken, birçok kişi "Bunu yıllardır neden fark etmedik?" yorumunu yaptı.

#8
Foto - O detay çok şaşırtıcı ama yine de... Zeytinyağı şişesindeki bu parça meğer o görevi görüyormuş!

Gıda uzmanları de bu yöntemin oldukça pratik olduğunu belirterek, şişe ağzını parmakla kapatmaya çalışmaktan çok daha hijyenik bir çözüm sunduğunu vurguladı. Sabah'a göre; Özellikle iç kısmında tutunma çıkıntıları bulunmayan cam şişelerde plastik halka sabitlenemeyebiliyor. Bu tür durumlarda özel yağ dökme şişelerinin tercih edilmesi öneriliyor.

