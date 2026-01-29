Piyango milyoneriydi: Uyuşturucu baronu çıktı

The Times'ın haberine göre 80 yaşındaki John Eric Spiby, 2010’da 2,4 milyon sterlinlik piyango ikramiyesini kazanmasının ardından köydeki evi üzerinden dev bir uyuşturucu ağı kurdu.

Bolton Kraliyet Mahkemesi’ne göre Spiby, 2020-2022 yılları arasında bölgeyi etizolam tabletleriyle doldurdu. Tabletler, diazepam (Valium) gibi sunularak piyasaya sürüldü. Diazepam, anksiyete, kas spazmları ve alkol yoksunluğu gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıyor.

Mahkemede, Spiby’nin suç çetesi için mekan sağladığı ve laboratuvarlarda kullanılacak makineleri satın almasına yardım ettiği belirtildi. Spiby, komploya dair bilgisi olmadığını iddia etti, ancak mahkeme onu Sınıf C uyuşturucu üretimi ve dağıtımı komplosundan suçlu buldu. Ayrıca iki suçtan silah ve mühimmat bulundurma ve adaleti yanıltma suçlarından da mahkum oldu. Spiby, toplamda 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ÇETE ÜYELERİ VE ORGANİZASYON

Spiby’nin oğlu John Colin Spiby (37), Lee Drury (45) ve Callum Dorian (35) da suç örgütü kapsamında mahkûm edildi. Spiby Jr çoğunlukla sahada görev alırken, Dorian EncroChat adlı gizli mesajlaşma platformu üzerinden suç bağlantılarını sağladı. 2020’de polis tarafından ele geçirilen bu sistem, İngiltere ve yurtdışında binlerce tutuklamaya yol açtı.

MİLYONLARCA STERLİNLİK TABLETLER

Savcılık, çetenin sahte ilaçlarla 288 milyon sterline kadar piyasaya etki edebileceğini söyledi. İlk üretim, Spiby’nin Astley’deki çiftliğinde gerçekleştirildi; 2021’de ise Salford’daki ikinci bir tesise taşındı. Suç örgütü faaliyetlerini Nutra Inc adlı bir ön şirketin ardına gizledi. Polis, pahalı makinelerin taşındığını tespit etti.

DEV TESLİMAT VE ÖLÜMCÜL RİSKLER

2 Nisan 2022’de planlanan büyük bir teslimat polis tarafından engellendi. Teslimatta 2,5 milyon tablet ele geçirildi; bunların toptan değeri 7 milyon, sokak değeri ise 67 milyon sterlin olarak hesaplandı. Uzmanlar, bu tür ilaçların kullanıcılar için “Rus Ruleti” gibi son derece tehlikeli olduğunu belirtti.

Öte yandan Lee Drury, 9 yıl 9 ay, Spiby Jr 9 yıl ve Spiby Sr 16 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme başkanı, Spiby’nin piyango ikramiyesine rağmen suç hayatına devam ettiğini vurguladı.