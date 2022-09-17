TOKİ arsa satışı gerçekleştirecek. Vatandaşlar TOKİ arsa başvurusu için 500 TL bedel ödenecek. Arsa için de kura çekimi gerçekleşecek. Peki, arsası bulunanlar TOKİ’den arsa almak için başvuru yapabilir mi?

Arsası olan TOKİ arsa başvurusunda bulunabilir mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı proje kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin iş yeri yapılacak. Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konut, 2 yıl içinde tamamlanacak. Başvurular "şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 5 kategoride kabul edilecek.

TOKİ arsa başvurusunda bulunmak isteyenler ‘Arsası olan TOKİ arsa projesine başvuru yapabilir mi?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine ülke sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının ve arsa üzerinde mesken kaydının olmaması gerekiyor. Arsa üzerinde mesken kaydı olmayanlar sosyal konuta başvurabilir.

Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yoksul ve dar gelirli olmak,

Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,

Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

Arsalar; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.