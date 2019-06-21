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Arsaları tarlaya çevrilen emlakçılar CHP’li belediyeyi protesto etti

Tekirdağ’da Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi’nde 1999 yılından sonra alınan arsaların imar izinlerinin kaldırılarak tekrar tarla vasfına döneceği iddiası, emlakçılarla belediyenin arasını açtı.

21 Haziran 2019 Cuma 17:22
Arsaları tarlaya çevrilen emlakçılar CHP’li belediyeyi protesto etti

Tekirdağ’da Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi’nde 1999 yılından sonra alınan arsaların imar izinlerinin kaldırılarak tekrar tarla vasfına döneceği iddiası, emlakçılarla belediyenin arasını açtı. Bölgede gayrimenkul işi yapan tüm emlakçılar belediye önüne toplanarak durumu protesto etti.


Saray Belediyesi önünde toplanan onlarca esnaf durumu kınarken Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Saray İlçe Jandarma Komutanlığı protesto öncesi geniş güvenlik önlemi aldı. Jandarma ekipleri ilçeye giriş yolunda uygulama noktası oluşturarak tüm araçlarda kontrol gerçekleştirirken, polis de protesto alanında asayişi sağladı.


Protesto öncesi polis ile emlakçılar arasında gergin anlar yaşandı. Saray İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Günhan, protestoda emlakçıları temsilen açıklama yapacak olan Ferhan Genç ile bir görüşme gerçekleştirerek protestonun kanunsuz olduğu yönünde uyarı yaptı. Emlakçılar ise kararlılıklarını koruyarak gerekli izinleri aldıklarını iddia etti. Kısa süren gerginliğin ardından basın açıklaması yapıldı.



"Birçok esnaf ve yatırımcımızın satışı iptal oldu’’


Açıklamayı emlakçılar adına bölgede emlak ve gayrimenkul işleri yapan Ferhan Genç gerçekleştirdi. Genç şu ifadelere yer verdi:


"Yapılan 31 Mart 2019 belediye başkanlığı seçimlerinden sonra yeni seçilen belediye başkanımızın atamış olduğu imar müdürü ve personeli tarafından Büyükyoncalı sınırları içerisinde yer alan imarlı ve ifrazlı arsaların alımı ve satımı için belediyeye bilgi amaçlı giden alıcı ve satıcılara ilgili personel tarafından bu bölgede 1999 yılından sonra yapılan ve günümüze kadar gelen bütün arsaların İmar izninin bulunmadığı ve tarım arazisi niteliği taşıdığı bu nedenle satın almasının uygun olmadığı, arsaların tekrar tarlaya dönüşeceği şeklinde bilgi verilmesi nedeniyle birçok esnaf ve yatırımcı arkadaşımızın satış işlemi iptal olmuştur."



"Gayrimenkul ticaretinin baltalanmasına anlam veremiyoruz’’


Genç, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:


"Haksız, anlamsız ve hukuksuz bir şekilde belediye tarafından yapılan bu uygulamanın bu sözün yerine getirilmesini amaçladığını düşünmekte ve görmekteyiz. Yapılan bu haksız hukuksuz davranışa karşı bölge esnafı ve yatırımcıları olarak bir araya gelip gerekli tepki ve hak arayışımızı göstermek zorunda bırakıldık. Bizler bölge esnafı ve yatırımcıları olarak ülkemize katma değer sağlarken Bunun yanında bölgenin ve ilçenin de değerini artırdığımızı düşünüyoruz. ülkemizin içinde bulunduğu bu zor dönemde İlçenin ve esnafın önemli gelir kaynaklarından olan gayrimenkul ticaretinin baltalanmasına gerçekten anlam veremiyoruz.’’



"Kimlere nasıl rant sağlayacak?’’


Gayrimenkul ticaretinin bölgeye ciddi gelir sağladığının da altını çizen Genç, "İlgili kurumlar gayrimenkul ticaretinden ciddi anlamda gelir elde etmektedir. 10-15 yıl öncesine kadar köy olan Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinin bugün sarayın nüfusunu ve ticaret hacmini misliyle katladığını görmekteyiz. İki ilçenin bu kadar hızlı gelişmesine rağmen Saray’ın nüfusunun artmamasının ve ekonomik olarak gelişmemesinin kimlere nasıl fayda ve rant sağladığını anlamakta güçlük çekiyoruz. Bizler öncelikle ticaretin ve para akışının durduğu bu dönemde devletimizin ekonomi ve para akışını canlandırmaya çalıştığı bu süreçte yapılan bu hukuksuz uygulamamın ne kadar anlamsız haksız ve yersiz olduğunu görmekteyiz. Yapılan bu uygulamanın en büyük zararının bölgedeki ekonomik kalkınmalardan payını alamayan saray halkına olduğunu görmekteyiz" ifadelerini kullandı.



"İşbirliği yapılarak çözümlenmesini talep ediyoruz’’


Genç, açıklamasını şu taleplerle noktaladı:


"Bu nedenlerle Saray Belediyesi tarafından hizmet ve işlemlerin yerine getirilmesi sürecinde kişilere hukuka uygun ve eşitlik ilkesine göre hizmet verilmesini, esnaf ve yatırımcıyla arasında ciddi mesafe ve problemler olan imar müdürünün görevden alınarak halkın ve esnafın ihtiyaç ve sorunlarına çözüm üretebilecek yeni birinin görevlendirilmesi, belediye personeli ve yöneticilerinin hukuka aykırı davranış ve söylemlerine son vermesini, belediye tarafından Büyükyoncalı Mahallesi imar sorununun ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak çözümlenmesini talep etmekteyiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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