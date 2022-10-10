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Gündem Arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor
Gündem

Arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor

'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün başlıyor. 7 Kasım'a kadar sürecek başvurularda 18 yaşını doldurmuş olma şartı da aranıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 07:56:00 -
Arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim'
kampanyası kapsamında konut başvuruları 14 Eylül'de açıldı. Şimdi de 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular başlıyor.

1 milyon altyapılı arsa ve ilk etapta verilecek 28 ildeki 10 bin iş yeri için başvurular internet üzerinden ve bankalardan yapılabilecek.

Kendi işini kurmak isteyenler için iş yeri başvuruları, e-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden olacak.

Vatandaşlar, arsa için ise sadece Ziraat Bankası'ndan başvuruda bulunabilecek.

Başvurular için son gün 7 Kasım 

Tahsis edilecek arsalar büyükşehir merkez ilçelerinden herhangi birisinde ise o ilin merkez ilçelerinden birinin sınırlarında, diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet zorunluluğu bulunuyor.

Başvuru bedeli arsa için 500 lira, iş yerleri için 2 bin lira olarak belirlendi. 7 Kasım'a kadar sürecek başvurularda 18 yaşını doldurmuş olma şartı da aranıyor.

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