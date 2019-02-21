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Arpaz sakinlerine ücretsiz ulaşım desteği

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Çanakkale’ye gezi düzenleyen Esenköy (Arpaz ) Mahallesi sakinlerine ücretsiz ulaşım desteği verdi.

21 Şubat 2019 Perşembe 08:24
Arpaz sakinlerine ücretsiz ulaşım desteği

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Çanakkale’ye gezi düzenleyen Esenköy (Arpaz ) Mahallesi sakinlerine ücretsiz ulaşım desteği verdi.


Kültürel gelişime yaptığı yatırımlar ve vatandaşların taleplerine anında yanıt vermesiyle halkın takdirini kazanan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Çanakkale’ye gezi düzenleyen Esenköy Mahallesi sakinlerine ücretsiz ulaşım desteği verdi. Bir büyük bir de küçük otobüs ile Esenköy mahallesinden gece yarısı yola çıkan, yaklaşık 65 kişinin katıldığı gezide yakın tarihimizi yerinde öğrenme fırsatını elde eden Esenköy mahallesi sakinleri , vermiş olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanı Haluk Alıcık’a teşekküretti.


Rutin belediyecilik hizmetlerini yerine getirmenin yanı sıra eğitime ve kültürel faaliyetlere büyük önem verdiklerine vurgu yapan Başkan Alıcık, "Nazilli Belediyesiolarak verdiğimiz rutin hizmetlerimizin yanı sıra kültürel alanda da, imkânlar dâhilinde vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Nazilli’de onlarca mahallemize Çanakkale gezisi için ücretsiz araç desteği verdik. Bundan sonrada yine sosyal belediyecilik anlayışı ile elimizdeki imkânlar ölçüsünde Vatandaşlarımızın tarih bilincini artırma ve milli duygularına arttıracak gezi ve programlarında destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 08:24
  1. kültür

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