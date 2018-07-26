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Arpacık neden çıkar?

Tıp dilinde ‘’Hordeolum’’ olarak bilinen arpacık, göz kapaklarındaki salgı bezlerinin enfeksiyonu sonucunda oluşan bir göz kapağı hastalığı olarak bilinmektedir.

26 Temmuz 2018 Perşembe 01:36
Arpacık neden çıkar?

ARPACIK OLUŞUMU:

Göz kapağı, anatomide 7 farklı bölümde incelenir. Arpacığın oluştuğu kısım ise ''meibomian bezleri'2 adı verilen salgı bezleridir. Meibomian bezleri üst göz kapağında 25, alt gözkapağında ise 20 tane bez olmak üzere toplamda 45 tanedir.

Arpacık oluşumuna stafilokok adı verilen, bir tür gram pozitif bakteri neden olur. Göz bezlerinde enfeksiyona neden olan bu bakteriler çeşitli şekillerde bulaşabilir. Ancak arpacık bulaşıcı bir göz hastalığı değildir.

Arpacık, oluşum yerine göre iç hordeolum ya da dış hordeolum olarak ikiye ayrılır.

İç hordeolum: Meibomian bezlerinin, ani gelişen stafilokoksik enfeksiyonudur. Göz kapağında, hassas bir şişlik olarak belirti verir.

Dış hordeolum: Kıl kökleri, zeis ve moll bezlerini etkiyeyen, ani gelişen stafilokoksik enfeksiyondur. Gözkapağının hemen kenarından öne doğru sarkan, ağrılı ve iltihaplı bir şişlik olarak ortaya çıkar.

Büyük olmayan arpacıklar herhangi bir tedaviye gerek olmadan, ortalama 7 ila 10 gün içerisinde kendiliğinden iyileşir. Fakat iltihabın büyük olduğu, ilerlemiş arpacık vakalarında mutlaka bir uzman kontrolü gerekir.

İltihabı boşalmayan arpacık, kistleşerek salozyon ismi verilen nodüllere dönüşebilir. Bu nodüllerin çıkarılması için cerrahi müdahale gerekir.

ARPACIĞA İYİ GELENLER

Kişisel hijyen, enfeksiyonlu bölge ile temas etmemek ve sıcak kompres uygulamaları enfeksiyona bağlı olarak gelişen şikayetlerin azaltılmasına yardımcı olur. Enfeksiyon geçene kadar, makyaj yapılmaması ve krem, losyon gibi kozmetiklerin kullanılmaması iyileşme sürecini hızlandırır.

Temiz bir bezi sıcak suya batırıp kompres yapmak iltihabın daha kısa sürede geçmesine yardımcı olur. Çiğ patatesi, papatya çayı ve sarımsak uygulamaları da şikayetlerin azaltılmasını sağlayabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

Oluşan enfeksiyon, görme fonksiyonlarını ciddi derecede etkiliyorsa

Kızarıklık oluşumu gözün beyaz tabakasını etkiliyorsa

Göz kapağı enfeksiyon nedeniyle açılamıyorsa

Şiddetli ağrı, ateş ve çevre lenf bezlerinde şişkinlik varsa mutlaka bir göz doktoruna başvurun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 01:36
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