  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye o füze için Karadeniz'i kapatıyor! Emekli albay 'Artık sona erdi' deyip kritik bilgiyi ilk kez paylaştı

ASELSAN’a büyük kazanç: 929 milyon lira ve 76 milyon dolarlık ortalığı karıştıran, yeni dev siparişler

Eğer doğruysa korkunç! Naci Görür'den kafaları karıştıran iddia

Türk enerji şirketi milyon dolarlık dev ihaleyi kazandı

Onların yaptığını birçok kişi yapmaz! Bu yaşta yaptıklarını duyunca şaşıracaksınız

Bayraktar TB2’nin kaynak kodlarına erişildiği iddiasının arkasından bakın ne çıktı! Öyle böyle değil, büyük skandal

İşte Türkiye'nin yerli S-500 silahı! Emekli korgeneral füzenin menzilini açıkladı... Yunanistan ayağa kalkacak

Bankada altını olanlar şok olacak! 1700 lira gram altın tahmini tutan Haluk Özdil duyurdu: 1 Ocak'ta...

‘Seçimden sonra kadınlar yandı’ diyen utanmazlara gelsin! İşte ilk kadın amiralin görev yeri

IEA'dan petrol için flaş açıklaması: Bölgeden bölgeye dünyanın her yerinden yükseliş! Bu sözlerle duyurdular
Dünya Arnavutluk'ta FETÖ protestosu!
Dünya

Arnavutluk'ta FETÖ protestosu!

Yeniakit Publisher
2023-08-12 02:21:00 - 2023-08-12 02:37:30

Arnavutluk Müslüman Forumu adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile yakınlığı bilinen Arnavutluk İslam Birliği'nde (KMSH) seçim sürecindeki usulsüzlüklere karşı eylem düzenlendi.

Organizatörler, eylemin, "KMSH meclisi, müftülük meclisleri ve cami meclisleri gibi ülkedeki Müslümanları temsil eden kurumların seçimlerinde yapılan manipülasyon" hakkında Müslümanların ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi amaçlı yapıldığını söyledi.

"Gülenci gaspçılar, Arnavutluk İslam Birliğinden uzaklaştırılsın" sloganıyla yapılan eylemde, "Gülenciler tarafından yapılan KMSH'nin kurumsal gasbı durdurulsun", "Hocalara yapılan baskıya son", "Kapsamlı geleneğin değerlerini KMSH'ye geri kazandıralım", "KMSH'deki yasal ihlalleri ve seçim maskaralığını durdurun", "KMSH, bir darbeci tarikatının rehinesidir" yazılı pankartlar taşındı.

'Mezhepçi bir kuruma dönüştürüldü'

Arnavutluk Müslüman Forumu Başkanı Fisnik Kruja, yaptığı açıklamada, yıllar geçtikçe KMSH'nin belirli bir grup insan etrafında giderek daha fazla kendi içine kapandığının fark edildiğini söyledi.

Kruja, "KMSH, ne yazık ki 'hizmet' veya başka bir deyişle 'Gülenciler' olarak bilinen tek bir mezhebe veya gruba mensup kişileri en tepeye yerleştirerek, giderek daha mezhepçi bir kuruma dönüşmüştür. Bu gerçek, KMSH liderliğinin bütününde ve 'Gülen cemaati' sempatizanlarının ve takipçilerinin yörüngesinde dönen çeşitli müftü ve imamların sürekli atamalarında görülmektedir." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gülenci gaspçılarının sızma, kamuflaj ve siyasi ile mali konjonktürlerden istifade ederek, eski liderlerin zayıflıklarını ve ilgisizliklerini kullanarak ve Müslümanların yetiştirilmiş dindar, entelektüel ve temsili ileri gelenlerin neredeyse tamamını görmezden gelerek KMSH'nin başına geldiklerini dile getiren Kruja, entelektüel ve dini kimlikleri olmayan ancak ulus ötesi grupların emir ve direktiflerine uyan insanların kurumun kalbine yerleştirildiği görüşünü paylaştı.

Kruja, şunları kaydetti:

"10 yılı aşkın süredir KMSH'nin Gülenci liderleri, çoğu durumda 50 dolarlık sefil bir 'maaş' ödenen ve çoğu sosyal güvenlik planına dahil olmayan imamların mali durumunu iyileştirmek için hiçbir şey yapmadı. Aynı şekilde yıllardır imam eksikliğinden ötürü çalışmayan birçok camiyi de aynı nedenle faaliyete geçirmek için neredeyse hiçbir şey yapmadılar. KMSH'nin mevcut Gülenci liderleri, bazı medreseleri kapatarak ve en büyük vakıf binalarından birini, bu medreseyi sadece yöneten 'Sema' adlı Gülenci derneğin lehine satarak, İslami eğitim sistemine ciddi şekilde zarar verdi."

Kruja, "Arnavutluk Müslüman Forumunun, KMSH liderlerinden kurumun yasa dışı gasbına son vermesini ve bu kurumu Arnavut Müslümanlara iade etmesini şiddetle talep ettiğini" dedi.

Avukat ve aktivist Floriar Arapi, KMSH'deki seçim sürecindeki ihlaller ve usulsüzlüklere değinerek, birçok camide meclis seçimlerinin yapılmadığını ve cami meclis üyelerinin seçim yapılmadan imamlar tarafından seçildiğini kaydetti.

KMSH'nin yeni başkanlık seçimi, 2024'te yapılacak.

ODA TV CHP kavgasında son perde! Tuncay Özkan'ın KRT TV, ANKA ve FETÖ ağı...
ODA TV CHP kavgasında son perde! Tuncay Özkan'ın KRT TV, ANKA ve FETÖ ağı...

Gündem

ODA TV CHP kavgasında son perde! Tuncay Özkan'ın KRT TV, ANKA ve FETÖ ağı...

FETÖ hainlikte sınır tanımıyor! İşte Pontus oyunu
FETÖ hainlikte sınır tanımıyor! İşte Pontus oyunu

Gündem

FETÖ hainlikte sınır tanımıyor! İşte Pontus oyunu

Üst düzey FETÖ yöneticisi yakalandı
Üst düzey FETÖ yöneticisi yakalandı

Gündem

Üst düzey FETÖ yöneticisi yakalandı

Kurtlar Vadisi’nde gözlerden kaçan detay Fetö terör örgütünü o zamanlar deşifre etmiş! İşte o görüntüler…
Kurtlar Vadisi’nde gözlerden kaçan detay Fetö terör örgütünü o zamanlar deşifre etmiş! İşte o görüntüler…

Sosyal Medya

Kurtlar Vadisi’nde gözlerden kaçan detay Fetö terör örgütünü o zamanlar deşifre etmiş! İşte o görüntüler…

Mersin'de 9 FETÖ şüphelisinin yakalanması için operasyon başlatıldı
Mersin'de 9 FETÖ şüphelisinin yakalanması için operasyon başlatıldı

Gündem

Mersin'de 9 FETÖ şüphelisinin yakalanması için operasyon başlatıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23