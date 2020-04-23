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Aktüel

Arnavutluk Meclisi, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki askeri iş birliği anlaşmasını onayladı

2020-04-23 17:23:37 -
Arnavutluk Meclisi, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki askeri iş birliği anlaşmasını onayladı

TİRAN (AA) - Arnavutluk Meclisi, Arnavutluk Bakanlar Kurulu ile Türkiye Hükümeti arasında imzalanan mali ve askeri iş birliği anlaşmasıyla, mali yardıma ilişkin uygulama protokolünü onayladı.

Meclisten yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmayla protokolün yasa tasarısı 96 milletvekilinin "evet", 2 "hayır" ve 2 "çekimser" oyla kabul edildiği bildirildi.

Arnavutluk Bakanlar Kuruluna göre, mali yardım anlaşmasıyla protokol, Arnavutluk'un Türkiye Cumhuriyeti ile istikrarlı iş birliği ve dostluğu çerçevesinde askeri iş birliğinin daha da güçlendirilmesi, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunmak amacıyla teklif edilip imzalandı.

İş birliği anlaşması, birkaç yılda tahsis edilecek mali yardımın sağlanmasına ilişkin ilkeleri ortaya koymayı ve özellikle Türkiye'den mümkünse yüzde 100 yerli üretim yapan firmalardan, askeri amaçlarla mal ve hizmet alımını da amaçlıyor.

Uygulama protokolü, Türkiye'nin iç kanunlarıyla yıllık bütçesi çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından Arnavutluk Bakanlar Kuruluna tahsis edilecek mali yardımın uygulama ilkelerini oluşturmayı hedeflemektedir.

Anlaşma ve protokol, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka tarafından 6 Eylül 2019'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'da ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından 11 Kasım 2019'da Ankara'da imzalandı.

Türkiye ile Arnavutluk'un savunma bakanlıkları arasında Şubat 2020'de de Savunma İş Birliği Planı imzalandı.

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