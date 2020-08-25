Arnavutköy'de, trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de, trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Muhammed Enes U'nun savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı.



Trafikte tartıştığı başka bir aracın sürücüsünü bıçakla yaraladığı gerekçesiyle dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Muhammed Enes U. (20) ifadesinde, Hadımköy’deki babasına ait tekstil fabrikasında çalıştığını, olaya karışan aracın kendisine ait olduğunu ve bir ay önce satın aldığını belirtti.

Aracında bulunan çakarı olay gününden önce hiç kullanmadığını öne süren Muhammed Enes U, Dadaş Aras kullanımındaki kamyoneti 2 şeritli yolda sinyal vererek geçtiğini ancak Aras'ın daha sonra kendi aracını "sıfır" geçtiğini savundu.

Aras'ın daha sonra yavaşlayarak camını açmasını istediğini iddia eden Muhammet Enes U, "Sen kimsin lan çakar takıyorsun, şeklinde sözlerle bana küfretti. Ben de kendisine aynı şekilde karşılık verdim. Bu şekilde küfürleştik." diye konuştu.

Muhammed Enes U, Aras'ın "İn aşağı." sözleri üzerine aracından indiğini fakat kornalar nedeniyle tekrar aracına bindiğini, yanına gittiğinde Dadaş Aras'ın telefonuyla kendisini videoya çekmeye başladığını gördüğünü ifade ederek, "Şahsa 'Malsın sen, öldüreyim mi seni.' şeklinde sözler söylediğim doğrudur. Bu sözleri sinir haliyle sarf ettim. Şahıs ardından kendi aracından inerek telefonuyla benim aracımın görüntülerini çekmeye başladı. Video bittiği anda bana küfrederek sertçe yumruk attı." iddiasında bulundu.

Aras'ın bıçak çıkararak bacağına baskı yaptığını ve bir eliyle de boğazını sıktığını, can havliyle elindeki bıçağı aldığını ve kendini korumak maksadıyla salladığını öne süren Muhammed Enes U, "Kendimi korumak maksadıyla bıçağı şahsa doğru sallamaya başladım. Şahıs aldığı darbelerden sonra yere düştü. Ben de aracıma binerek oradan uzaklaştım. Bıçağı ise bir müddet gittikten sonra araçtan dışarı attım." dedi.



Paniğe kapıldığı için ilk etapta olay yerinden uzaklaştığını ancak daha sonra kendi rızasıyla teslim olduğunu belirten şüpheli, kendisine yaptıkları nedeniyle Aras'tan şikayetçi olduğunu ve doktor raporu bulunduğunu söyledi.

Muhammed Enes U. ifadesinde, aracını olay günü yaşananlardan önde satış ilanına koyduğunu ve satacağı için çakarı kullanmak istediğini ileri sürerek, "Bunun dışında araçta sesli ikaz sistemi yoktu. Şahsa polis olduğumu söylemedim. Kendisine herhangi bir polis kartı göstermedim. Şahsın aracına hiç girmedim. Onun aracından para veya bir başka şey almadım. Bu yöndeki suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Ailemin maddi durumu gereği buna ihtiyacım yoktur." ifadesini kullandı.



- Olayın geçmişi

Arnavutköy Ömerli Mahallesi Hadımköy-İstanbul Caddesi'nde 21 Ağustos'ta, 06 GE 6303 plakalı aracın sürücüsü Dadaş Aras ile 34 PML 55 plakalı minibüsün sürücüsü Muhammed Enes U. yol verme nedeniyle tartışmıştı.



Tartışma sonrası minibüsünde kanuna aykırı çakar lamba bulunan Muhammed Enes U, diğer aracın önünü keserek durdurmuş, ikili arasında yaşanan kavgada Muhammed Enes U, Dadaş A'yı bıçakla sırtının 5 yerinden yaralamıştı.



Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, minibüse incelenmek üzere el konulmuştu. Şüpheli Muhammed Enes U. hakkında yakalama kararı çıkartılmış, ayrıca yurt dışına çıkış yasağı da getirilmişti.



Avcılar’da 23 Ağustos’ta gözaltına alınan şüpheli Muhammed Enes U, 24 Ağustos’ta savcılık tarafından "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş ve hakimlikçe atılı suçlardan tutuklanmasına karar verilmişti.



