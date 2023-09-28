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Yerel Arnavutköy'de taşan dere nedeniyle 7 işçinin mahsur kaldığı anlar kamerada
Yerel

Arnavutköy'de taşan dere nedeniyle 7 işçinin mahsur kaldığı anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2023-09-28 23:49:00 -

Arnavutköy'de taşan dere nedeniyle bölgedeki mermer ve mobilya imalathanesinde 7 işçinin mahsur kaldığı ilk anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan dere şiddetli yağış nedeniyle taştı. Bölgede mermer ve mobilya imalathanesi olarak kullanılan 2 binada işçiler mahsur kaldı. Binaların çatısına çıkan 7 işçi, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İşçiler, itfaiye, AFAD ve belediye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılırken 7 kişinin mahsur kaldığı ilk anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, iş yerinden çıkmaya çalıştıkları anlar görülüyor.

Kaynak: İHA

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