Arnavutköy'de taşan dere nedeniyle 7 işçinin mahsur kaldığı anlar kamerada
Arnavutköy'de taşan dere nedeniyle bölgedeki mermer ve mobilya imalathanesinde 7 işçinin mahsur kaldığı ilk anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan dere şiddetli yağış nedeniyle taştı. Bölgede mermer ve mobilya imalathanesi olarak kullanılan 2 binada işçiler mahsur kaldı. Binaların çatısına çıkan 7 işçi, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İşçiler, itfaiye, AFAD ve belediye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılırken 7 kişinin mahsur kaldığı ilk anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, iş yerinden çıkmaya çalıştıkları anlar görülüyor.
Kaynak: İHA
ÖNE ÇIKAN VİDEO