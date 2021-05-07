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Ekonomi Arnavutköy’de kurulacak pazar yerleri hangileri? Yarın Arnavutköy’de açık olan pazar yerleri
Ekonomi

Arnavutköy’de kurulacak pazar yerleri hangileri? Yarın Arnavutköy’de açık olan pazar yerleri

Arnavutköy semt pazar yerleri merak ediliyor. Pazar yerleri açık mı? 8 Mayıs Arnavutköy’de açık olan pazar yerleri hangileri? Tam kapanma günlerinde pazar yerlerinin yeniden kurulmasına izin verildi. İçişleri Bakanlığı'nın 'Pazar Yerleri' genelgesine göre 8 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00-17.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri hizmet verecek. Peki İstanbul'da cumartesi günü hangi pazarlar kurulacak? yarın açık olan pazar yerleri hangileri?

Yeniakit Publisher
2021-05-07 14:38:00 -
Arnavutköy’de kurulacak pazar yerleri hangileri? Yarın Arnavutköy’de açık olan pazar yerleri

17 günlük tam kapanmada semt pazarları 8 ve 15 Mayıs günlerinde açık olacak. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'ndan alınan bilgilere göre Avrupa yakasında bulunan 5 ilçede tüm pazarlar noktaları kısıtlama tarihlerindeki Cumartesi günleri açık olacak. Pazar yereleri açık olacak ilçeler arasında Arnavutköy de var. Peki Arnavutköy’de kurulacak pazar yerleri hangileri? Yarın Arnavutköy’de açık olan pazar yerleri? İşte yarın açık olan Arnavutköy'deki semt pazarı yerleri listesi

Arnavutköy’de kurulacak pazarlar hangileri? (8 Mayıs Cumartesi)

Hadımköy Toki 4.Etap Pazartesi Pazarı,

Arnavutköy (İslambey Mahallesi) Pazartesi Pazarı,

Haraççı Pazartesi Pazarı,

Arnavutköy Salı Pazarı,

Taşoluk Salı Pazarı,

İmrahor Mahallesi Çarşamba Pazarı,

Bolluca Çarşamba Pazarı,

Hadımköy Çarşamba Pazarı,

Arnavutköy (Nene Hatun Mahallesi) Çarşamba Pazarı,

Taşoluk Toki Perşembe Pazarı,

Arnavutköy Perşembe Pazarı,

Haraççı Cuma Pazarı,

Boğazköy Cuma Pazarı,

Bolluca Cumartesi Pazarı,

Durusu Cumartesi Pazarı,

Hadımköy Cumartesi Pazarı,

Deliklikaya Cumartesi Pazarı,

Arnavutköy Cumartesi Pazarı,

Boğazköy Pazar Pazarı,

Hadımköy Ömerli Pazar Pazarı,

Arnavutköy Pazar Pazarı.

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