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Aktüel

Arnavutköy’de kaza: Önce otomobile ardından billboarda çarptı

Arnavutköy’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan transit araç önce bir otomobile ardından billboarda çarptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 20:01:00 -
Arnavutköy’de kaza: Önce otomobile ardından billboarda çarptı

Arnavutköy’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan transit araç önce bir otomobile ardından billboarda çarptı.



Kaza, Arnavutköy Memba ışıklar mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, transit bir araç seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç önünde seyreden bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarındaki billboarda çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Araçlar olay yerine gelen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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