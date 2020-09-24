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Aktüel Arnavutköy'de karısı ve karısının arkadaşı olduğunu iddia ettiği kişiyi öldüren zanlı yakalandı
Aktüel

Arnavutköy'de karısı ve karısının arkadaşı olduğunu iddia ettiği kişiyi öldüren zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:53:15 -
Arnavutköy'de karısı ve karısının arkadaşı olduğunu iddia ettiği kişiyi öldüren zanlı yakalandı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de bir kişi, karısını ve karısının arkadaşı olduğunu iddia ettiği kişiyi silahla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Ersin Yılmaz, ilçedeki ormanlık alanda kendisini aldattığını iddia ettiği 3 çocuk annesi eşi Elif Yılmaz'ı silahla öldürdü.

Daha sonra eşinin arkadaşı olduğunu iddia ettiği Emrah Erdoğan'ın, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hıdır Sokak'taki evine giden şüpheli, Erdoğan'a silahla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evli ve iki çocuk babası Emrah Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi Sultangazi'de gözaltına aldı.

Elif Yılmaz ve Emrah Erdoğan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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