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Gündem Arnavutköy'de karda mahsur kalan diyaliz hastası hayatını kaybetti
Gündem

Arnavutköy'de karda mahsur kalan diyaliz hastası hayatını kaybetti

Arnavutköy'de kardan dolayı aracı ile mahsur kalan ve İHH Arama Kurtarma ekiplerinin sağlık ekiplerine yetiştirdiği diyaliz hastası hastaneye kaldırıldı. Ancak hasta, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 23:24:00 -

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Kardan dolayı aracı ile mahsur kalan diyaliz hastası bir vatandaş aracında fenalaştı.

İHH Arama Kurtarma ekipleri sağlık ekiplerine ulaştırdı

Fenalaşan vatandaşa sağlık ekipleri yoğun kar yağışı ve trafik nedeniyle ulaşamadı.

İHH Arama Kurtarma ekiplerinin fenalaşan diyaliz hastasını sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Hastanede hayatını kaybetti

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan vatandaş Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

 

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