Arnavutköy'de inşaat malzemeleri çaldığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de, inşaat malzemeleri çaldıktan sonra kaçan 5 şüpheli, polisin takibi sonucu gözaltına alındı.

Arnavutköy'de son günlerde inşaatlardan hırsızlık olaylarının artması üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, zanlıların Merkez Mahallesi Öncü Sokak'ta bir inşaattan malzeme çaldıklarını tespit etti. Polisin gözaltına almak istediği 5 zanlı, olay yerinden sahte plakalı bir minibüsle kaçmaya başladı.

Polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sırasında zanlıların içinde bulunduğu minibüs, park halindeki araçlara çarptı. Kazada bir şüpheli yaralandı. Araçtan inerek ormanlık alana kaçan 4 zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kovalamaca sırasında başka bir araca çarpan polis aracındaki 3 polis memuru da hafif şekilde yaralandı. Polis memurları kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşuna gitti.

Görgü tanıklarından İsmail Gözütok, sabah işe gitmek için dışarı çıktığında polisin bir aracı kovaladığını gördüğünü anlattı. Bir anda kendisini olayların ortasında bulduğunu dile getiren Gözütok, "Burada bir inşaattan malzeme çalan hırsızlarmış. Polisimiz de yakaladı. Zaten son zamanlarda bu tür hırsızlıklar arttı." dedi.

Hırsızların park halindeki aracına çarptığı Fuat Gasparov da ses üzerine balkona çıktığında hırsızların aracına çarptığını ve bir kişinin de yaralı olarak yerde yattığını gördüğünü ifade etti.