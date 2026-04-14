SON DAKİKA
Gündem Arnavutköy’de fabrika yangını! Yaralananlar var
Arnavutköy’de fabrika yangını! Yaralananlar var

Arnavutköy’de fabrika yangını! Yaralananlar var

Arnavutköy’de bir fabrikada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda 3 işçi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul Arnavutköy’de akşam saatlerinde bir fabrikada meydana gelen patlama, kısa sürede yangına dönüştü. Hadımköy Mahallesi Ayasofya Caddesi üzerinde bulunan iki katlı metal fabrikasında yaşanan olay, çevrede büyük korkuya yol açtı.

İddiaya göre patlama, fabrikanın zemin katında bulunan sanayi tipi tüpte meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın alt bölümünde yangın çıktı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Hadımköy Mahallesi Ayasofya Caddesi'nde bulunan bir fabrikada çıktı.

YARALI İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Patlama sırasında yaralanan 3 yabancı uyruklu işçi, hastaneye kaldırıldı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çekmeköy'de site otoparkındaki elektrikli otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Çekmeköy'de site otoparkındaki elektrikli otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş’ta iki farklı noktada araç yangını söndürüldü

Kahramanmaraş’ta iki farklı noktada araç yangını söndürüldü

Kastamonu’da fabrika yangını: Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor

Kastamonu’da fabrika yangını: Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor

CHP’li Buca Belediyesi’nden vahşi çöp depolama alanı Bilinmeyen(!) nedenle yangın çıktı

CHP’li Buca Belediyesi’nden vahşi çöp depolama alanı Bilinmeyen(!) nedenle yangın çıktı

