  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Terör örgütü PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi!
TFF'den 'küme düşme' kararı!
3 şehir ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı
Merkel'e hakaret eden kişiye hapis cezası
Yaşam Arnavutköy'de fabrika yangını!
Yaşam

Arnavutköy'de fabrika yangını!

İstanbul Arnavutköy'de bir fabrikanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 20:18:00 - 2021-05-29 20:29:15

Arnavutköy'de bir kumaş fabrikasında yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, çalışanlar binadan tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması yaptığı fabrika, drone ile havadan görüntülendi.

Yangın kontrol altına alındı

Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde 5 katlı kumaş fabrikasının giriş katında saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, çalışanlar binadan tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması drone ile havadan görüntülendi.

Öte yandan Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş yangının çıktığı bölgeye geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını olanlar dikkat! 'İşareti görüyoruz' diyerek duyurdu
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! 'İşareti görüyoruz' diyerek duyurdu

Tavistock Wealth’ın Baş Yatırım Sorumlusu John Leiper, Altın fiyatlarının ABD dolarının değeriyle ters orantılı olduğunu belirterek "Bunu po..
Avusturya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah saldırı!
Dünya

Avusturya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah saldırı!

Avusturya hükümeti, ülkedeki müslümanlara ait 600 cami ve kurumun dijital haritasını hazırlattı. Haritanın paylaşıldığı toplantıda konuşan E..
Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? 1 Haziran’da tüm yasaklar kalkacak mı?
Yaşam

Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? 1 Haziran’da tüm yasaklar kalkacak mı?

Lokantalar ne zaman müşteri alacak? Koronavirüs salgının sebebiyle son 15 aydır kafeler, restoranlar, lokantalar sosyal mesafenin korunmasın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay