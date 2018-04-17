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Arnavutköy’de bulunan çocuk cesediyle ilgili önemli gelişme

Sazlıbosna Barajı’nda bulunan kız çocuğunun 2 gün önce öldürüldüğü belirlendi.

17 Nisan 2018 Salı 17:14
Arnavutköy’de bulunan çocuk cesediyle ilgili önemli gelişme

Arnavutköy Sazlıbosna Barajı’nda önceki gün bulunan 5 yaşındaki kız çocuğunun 2 gün önce öldürüldüğü tespit edildi. Vücudunda darp izlerine rastlanılan çocuk için kayıp başvurusunda bulunulmadığı ortaya çıktı. 

Arnavutköy Sazlıbosna Barajı’na önceki gün balık tutmak için giden balıkçıların oltasına takılan bez parçasındaki 5 yaşındaki kız çocuğu cesediyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Cesedin Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemesinde kız çocuğunun 2 gün önce öldürüldüğü belirlendi. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izine rastlanan çocuk için kayıp başvurusunda bulunulmadığı tespit edildi. 

Konuyla ilgili çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuğun ölümüyle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 17:14
  1. Arnavutköy

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