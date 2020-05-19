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Arnavutköy'de 1 saatlik elektrik kesintisi yaşandı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 02:00:33 -
Arnavutköy'de 1 saatlik elektrik kesintisi yaşandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki bir mahallede yaşanan elektrik kesintisi, BEDAŞ ekiplerinin telleri değiştirmesinin ardından giderildi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi İlbey Sokak'ta elektrik tellerinin kopması nedeniyle, mahallede yaklaşık bir saat elektrik kesintisi yaşandı.

Elektrik tellerinin kopması sırasında çıkan gürültü ve kıvılcımı gören mahalle sakinleri yetkililere haber verdi.

Olay yerine sevk edilen BEDAŞ ekipleri, mahallenin elektriğini keserek telleri değiştirirken, itfaiye görevlilerince tellerden çıkan kıvılcım söndürüldü.

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından mahalleye tekrar elektrik verildi.

Bu arada, ekiplerin çalışmalarını izleyen çok sayıda mahalle sakininin sosyal mesafe kurallarına uymadığı, ekiplerin de mahalleliyi evlerine gitmeleri konusunda uyardığı görüldü.


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