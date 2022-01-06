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Yaşam Arnavutköy sular ne zaman gelecek? Arnavutköy su kesinti saatleri
Yaşam

Arnavutköy sular ne zaman gelecek? Arnavutköy su kesinti saatleri

İstanbul su kesinti saatleri | İstanbul'da zaman zaman arıza kaynaklı su kesintileri yaşanabiliyor. Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'ni etkileyen bir su kesintisi yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar "Arnavutköy sular ne zaman gelir?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 23:37:00 -
Arnavutköy sular ne zaman gelecek? Arnavutköy su kesinti saatleri

Mega kent İstanbul'da kimi zaman planlı kimi zaman ise arıza kaynaklı kesintiler yaşanıyor. Su kesintileri planlı ise vatandaşlar önceden yapılan duyurularla haberdar ediliyor. Peki, Arnavutköy'de sular neden kesildi?

Arnavutköy sular ne zaman gelecek? Arnavutköy su kesinti saatleri

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'ni etkileyen kesinti 6 Ocak Perşembe günü saat 09.53'te başladı. 100 mm çaplı şebeke hattı arızası olarak belirtilen kesinti sebebi kadar suların ne zaman geleceği araştırılıyor. Hadımköy Mahallesi'nde kesintinin 7 Ocak Cuma günü saat 10.00'da sona ermesi bekleniyor.

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