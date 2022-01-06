Mega kent İstanbul'da kimi zaman planlı kimi zaman ise arıza kaynaklı kesintiler yaşanıyor. Su kesintileri planlı ise vatandaşlar önceden yapılan duyurularla haberdar ediliyor. Peki, Arnavutköy'de sular neden kesildi?

Arnavutköy sular ne zaman gelecek? Arnavutköy su kesinti saatleri

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'ni etkileyen kesinti 6 Ocak Perşembe günü saat 09.53'te başladı. 100 mm çaplı şebeke hattı arızası olarak belirtilen kesinti sebebi kadar suların ne zaman geleceği araştırılıyor. Hadımköy Mahallesi'nde kesintinin 7 Ocak Cuma günü saat 10.00'da sona ermesi bekleniyor.