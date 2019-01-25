Arnavutköy Belediyesi Osmanlı Haftası kutlamalarına hazır

26 ve 27 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan ve geçmişin izlerini geleceğe taşımayı amaçlayan etkinliklerin bir bölümünde zembilcilik gibi tarihte yerini almış meslekler, geri dönüşebilir eşyalar ile gün yüzüne çıkacak. Osmanlı el sanatlarına ait stantların da kurulacağı etkinlikte; resim, tezhip ve minyatür sergisi vatandaşların ziyaretine açılacak. Arnavutköy Belediyesi Kadın Kültür Merkezi tarafından organize edilecek haftada, Osmanlı Dönemi’ne ait meslek gurupları ile geri dönüşümden elde edilen el işlemeciliği sanatları da görücüye çıkacak. Osmanlı insanının günlük hayatında önemli bir yeri olan hasırdan sepetler ise, gazete kâğıtlarından işlenerek, can bulacak.

Osmanlı dönemi lezzetleri unutulmadı

Geleneksel lezzetlerin de tanıtılacağı programda boza, salep, kış çayı, Osmanlı çayı, şifa çayı, biberiye çayı, yorgunluk çayı, safran şerbeti, gül hatmi şerbeti, narçiçeği şerbeti, nane şerbeti, lavanta şerbeti, sirkengebin şerbeti, portakal şerbeti ve Türk kahvesi de vatandaşların beğenisine sunulacak. Osmanlı Dönemi’nin tüm özelliklerinin yaşatılacağı programda, saray mutfağı da stantları süsleyecek. Ayrıca el işçiliğinin en güzel örneklerinin sergileneceği stantlar, alanda yer alacak. İğne oyasından kurdele nakşına, seramik sanatlarından cam sanatçılığına kadar birçok meslek gurubu da alanda hazır olacak.