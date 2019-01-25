0553 313 94 23

Arnavutköy Belediyesi Osmanlı Haftası kutlamalarına hazır

Arnavutköy Belediyesi tarafından her yıl kutlanan Osmanlı Haftası, bu yıl da farklı etkinliklerle Avlu34’te kutlanacak.

25 Ocak 2019 Cuma 22:52
Arnavutköy Belediyesi Osmanlı Haftası kutlamalarına hazır

26 ve 27 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan ve geçmişin izlerini geleceğe taşımayı amaçlayan etkinliklerin bir bölümünde zembilcilik gibi tarihte yerini almış meslekler, geri dönüşebilir eşyalar ile gün yüzüne çıkacak. Osmanlı el sanatlarına ait stantların da kurulacağı etkinlikte; resim, tezhip ve minyatür sergisi vatandaşların ziyaretine açılacak. Arnavutköy Belediyesi Kadın Kültür Merkezi tarafından organize edilecek haftada, Osmanlı Dönemi’ne ait meslek gurupları ile geri dönüşümden elde edilen el işlemeciliği sanatları da görücüye çıkacak. Osmanlı insanının günlük hayatında önemli bir yeri olan hasırdan sepetler ise, gazete kâğıtlarından işlenerek, can bulacak.

Osmanlı dönemi lezzetleri unutulmadı

Geleneksel lezzetlerin de tanıtılacağı programda boza, salep, kış çayı, Osmanlı çayı, şifa çayı, biberiye çayı, yorgunluk çayı, safran şerbeti, gül hatmi şerbeti, narçiçeği şerbeti, nane şerbeti, lavanta şerbeti, sirkengebin şerbeti, portakal şerbeti ve Türk kahvesi de vatandaşların beğenisine sunulacak. Osmanlı Dönemi’nin tüm özelliklerinin yaşatılacağı programda, saray mutfağı da stantları süsleyecek. Ayrıca el işçiliğinin en güzel örneklerinin sergileneceği stantlar, alanda yer alacak. İğne oyasından kurdele nakşına, seramik sanatlarından cam sanatçılığına kadar birçok meslek gurubu da alanda hazır olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 22:52
  1. Arnavutköy Belediyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Fas'ta
    1. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Fas'ta
    2. Mısır'da binlerce adi mahkuma af
    3. Türkiye "isim anlaşması"nı..
    4. Brezilya'da maden atık barajı çöktü
    5. Durak harici duran otobüs kazaya neden..
    6. Fransa'da mahkemeden biber gazı..
    7. BM'den Suudi Arabistan ve Hindistan'a..
    8. "Venezuela'nın egemenliğine kasteden..
    9. Maçın ardından
    10. Tüfekle oynayan çocuğun sonu kötü oldu
    11. İzmir'de deprem! Birçok ilçede..
    12. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Fas'ta
    13. Akıncı ile görüşen Çavuşoğlu açıkladı:..
    14. İzmir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
    15. Mustafa Kemal istismarını böyle..
    16. Trump'tan beyin yakan açıklama!..
    17. Maduro'dan ABD'ye bir tepki daha!..
    18. ABD'nin Afganistan saldırılarındaki..
    19. Tüfekle oynayan çocuk ağzından yaralandı
    20. Çipras: Bugün tarihi bir gün
    Sert uyarı: Ülkeyi terk edin yoksa gazınızı, elektriğinizi keserim
    Sert uyarı: Ülkeyi terk edin yoksa gazınızı, elektriğinizi keserim
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    "Benzerini Türkiye'de oynayacaklar"
    "Benzerini Türkiye'de oynayacaklar"