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Gündem Arnavut gazeteci Anisa Bahiti: Avrupa'nın Türkiye ve Erdoğan'a ihtiyacı var
Gündem

Arnavut gazeteci Anisa Bahiti: Avrupa'nın Türkiye ve Erdoğan'a ihtiyacı var

Avrupa'nın cesur kalemi olarak bilinen Arnavut gazeteci-yazar Anisa Bahiti, Avrupa'nın Türkiye'ye ve Erdoğan'a ihtiyacı olduğunu yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 20:40:00 -
Arnavut gazeteci Anisa Bahiti: Avrupa'nın Türkiye ve Erdoğan'a ihtiyacı var

Arnavut gazeteci-yazar Anisa Bahiti, tüm dengelerin sorgulandığı ağır ekonomik, sağlık ve siyasi kriz döneminde, tüm insanlara cesaret ve direniş çağrısında bulunan dünyadaki tek siyasi liderin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etti.

Arnavut gazeteciden Erdoğan ve Türkiye övgüsü

Bahiti, dijitalleşme, sanal dünya ve dijital faşizm konularını ele aldığı "Küresel Dijital Faşizme Karşı Özgür İnsanların Lideri" başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Hayatın, doğanın, güzelin ve iyinin büyüsünün bozulduğunu, gerçeküstü bir çağda yaşandığını savunan Bahiti, "Bu çağda dünya nüfusu arttı ve hayatımız basitleşti ancak insanlar özgürlüğünü kaybetti, dijital birer yaratığa dönüştü." görüşünü paylaştı.

 

Geçen yüzyıl İtalya ve İspanya'daki faşizmin, Almanya'daki Nazizm'in ve Japonya'daki militarizmin, özgürlük ve refah adına iktidara geldiğini ancak sadece trajedi ve yıkım getirdiğini anlatan Bahiti, yazısında şunları kaydetti:

"Tüm dengelerin sorgulandığı bu ağır ekonomik, sağlık ve siyasi kriz döneminde, dünyadaki tüm insanlara cesaret ve direniş çağrısında bulunan, başta inanç ve yaşama özgürlüğü olmak üzere özgürlüğe 'evet', dijital faşizme ise 'hayır' diyebilen dünyadaki tek siyasi lider Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır."

"Avrupa'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var"

Bu dönemin, Türkiye'nin Doğu'dan gelen göçmen akınına karşı Avrupa'yı savunduğu bir dönem olduğunu vurgulayan Bahiti, "NATO üyesi olarak Türkiye, dünyanın en gelişmiş ve en iyi yaşam kalitesine sahip olmaya devam etmesi yönünde, Avrupa için de bir garanti olarak Arap dünyası, İran ve Rusya sınırındaki ön cepheye yöneldi." değerlendirmesinde bulundu.

Bahiti, Avrupa liderliği kinizminin, dünya enerji güvenliğini kontrol etme arzusu tarafından hükmedildiği bir dönemin içinde olduklarını kaydederek, "Bu kinizm, bugünkü Türkiye'nin büyük rolünü desteklemek yerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatörlükle suçlayarak ona karşı mücadele ediyor ve onu küçümsüyor." ifadelerini kullandı.

Bu dijital faşizm döneminde Türkiye'nin, Avrupa ile yıllardır NATO'daki gibi coğrafi ve siyasi anlamda da birlikte olmak istediğini belirten Bahiti, "Elbette ki Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacı varsa Avrupa'nın da Türkiye'ye ihtiyacı vardır." görüşünü paylaştı.

 

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