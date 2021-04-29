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Gündem Armağan Çağlayan'ın yeni karın ağrısı 'yok artık' dedirtti
Gündem

Armağan Çağlayan'ın yeni karın ağrısı 'yok artık' dedirtti

Tepki çeken programlara imza atan Armağan Çağlayan, ülkede yaşanan olumlu gelişmeleri akılalmaz algılarla tersine çevirmeyi başarıyor. Çağlayan bu kez aşı sırasının zamanından önce gelmesinden rahatsızlık duydu.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 18:21:00 -
Armağan Çağlayan'ın yeni karın ağrısı 'yok artık' dedirtti

Youtube kanalında "yasak aşk", "gayri meşru ilişkiler", "aldatma", "şiddet", "cinayet" vb. olayları normalleştirmesi nedeniyle tepkilerin odağında olan Armağan Çağlayan, provoke edici paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde, Taksim'de yapılan camide son aşamaya gelindi. Ramazan ayının son cuma günü açılması planlanan caminin deve tüyü rengi halıları serilmeye başlandı’ başlıklı bir haberi alıntılayarak “Tam kapanma gelmeyeceğinin bir kanıtı” ifadelerini kullanan Armağan Çağlayan’ın algısı yerle bir olmuştu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünyanın her yerinde meydana gelmesi muhtemel aksaklıkları büyüterek sosyal medyada akılalmaz bir şekilde dikkat çekmeye çalışan Armağan Çağlayan, bu kez aşı olmaktan adeta rahatsız oldu. Çağlayan, “Ya çok şaşkınım! Aşı olduk şimdi gerisi yapamıyoruz mu? Bravo! Dün gece aşı gömüsü mü buldular acaba? Dün akşam SMS’le aşı randevusunu iptal ettiler. Bugün aynı tarihe başka hastaneye verdi sistem aşı randevusunu?” paylaşımını yaptı.

Her durumdan şikayetçi olan ve muhalefet etmek için hazır kıta bekleyen Armağan Çağlayan’ın sosyal medyadaki paylaşımlarına bakılırsa hiçbir durumdan memnuniyet duymayacağı ortaya çıkıyor.

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