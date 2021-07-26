Armağan Çağlayan'dan aşı olmayanlarla aşı olanları çatıştırma provokasyonu!

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Armağan Çağlayan, aşı olanları, aşı olmayanlara karşı kışkırtmaya çalıştı. "Aşı karşıtlarının sesi neden aşının bilimsel bir durum olduğunu söyleyen bizden daha çok çıkıyor?" diyen Çağlayan, "Biz onların da yaşam hakkını savunuyoruz oysa. Bence aşı olan ve aşıyı savunan herkesin sesi daha çok çıkmalı. Eğitim için, esnaf için, hayat için! Korkmadan!" ifadelerini kullandı.

Kaos peşinde koşuyorlar!

Armağan Çağlayan, sözlerine 'yaptırım' çağrısıyla devam etti: "Susmayalım. Linç falan hikaye. Hepimiz aşıyı sonuna kadar savunalım. Aşı olalım! Aşı olmazsam eğitim yok, sosyal hayat yok, ticaret yok, kültürel hayat yok!"