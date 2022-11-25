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Medya Armağan Çağlayan kansere yakalandı, aşı zorbalığı yapan Erol Köse tükürdüğünü yaladı!
Medya

Armağan Çağlayan kansere yakalandı, aşı zorbalığı yapan Erol Köse tükürdüğünü yaladı!

Armağan Çağlayan'ın aşı nedeniyle kanser olabileceğini öne süren ve zorbalık yaptığı günlerde söylediği sözleri geri alan Erol Köse, "Umarım, denildiği gibi bu aşılardan sonra bazı şeyler kötü oranda artmıyordur" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 23:18:00 - 2022-11-25 23:27:30

 yeniakit.com.tr 

Kanser olduğunu açıklayan Armağan Çağlayan'a acil şifalar dileyen Erol Köse, aşı zorbalığı yaptığına pişman oldu. 

Haber Global'de Buket Aydın'ın konuğu olan aşı zorbacısı Erol Köse, kendinden emin bir şekilde konuştuğu sözlerini hatırlayarak aşının yan etkilerinden endişe duyduğunu vurguladı.

Daha önce aşı olmayan vatandaşlara zorbalıkla aşı yapılmasını isteyen Erol Köse, şu ifadelerde tükürdüğünü yaladı:

"Umarım, denildiği gibi bu aşılardan sonra bazı şeyler kötü oranda artmıyordur. Çünkü ben de burada bir hekim olarak aşı destekçilerindendim. Sonra neler olacak göreceğiz."

Erol Köse: Bilim ne söylüyorsa o olacak

TGRT Haber'de yayınlanan Gazeteci Sevda Türküsev, Araştırmacı Yazar Erkan Trükten ve Prof. Dr. Serdar Akgün'ün katıldığı programda, aşının yan etkisinin olmadığını savunan ve dünyadaki bütün pandemilerin aşı ile bittiği yalanını tekrar tekrar söyleyen Erol Köse, "Bilim ne söylüyorsa o olacak kardeşim" diyerek stüdyoda naralar atmıştı. 

"Herkes tıpış tıpış olacak"

"Devlet ne diyorsa o" diyerek aşıyı savunan Köse, "Yarın devlet kanun çıkarırsa herkes tıpış tıpış olacak" diye konuşmuştu. 

Aşıya bağlı ölüm raporunu "Komplo teorisi" diyerek reddetmişti

14 yaşındaki bir çocuğun "aşıya bağlı ölüm" raporuna da karşı çıkan Erol Köse, "Komplo teorisi, hurafeler zinciri" diyerek ABD sağlık kurumunun verdiği raporu inkar etmişti. 

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