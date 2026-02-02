10 gün önce İHA'lar vurmuştu: O gemi İstanbul'da karaya oturdu!

  • İSTANBUL
Sarıyer Kısırkaya açıklarında karaya oturan 100 metrelik Komor Adaları bayraklı kargo gemisini kurtarmak için çalışma başlatıldı. Öte yandan karaya oturan Raozuk isimli geminin 22 Ocak tarihinde Rus limanlarına seyir halindeyken hava araçları tarafından vurulan ve büyük hasar olan gemi olduğu ortaya çıktı.

Romanya'daki Köstence Limanı'ndan demirlemek üzere İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik "Razouk" isimli kargo gemisi, Kısırkaya açıklarında henüz bilinmeyen nedenle karaya oturdu.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Geminin kurtarılması için başlatılan çalışma sürüyor.

