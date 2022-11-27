Armağan Çağlayan ayrıntıyı gözyaşlarıyla anlattı: Tek bir şeyden korkuyorum
Sosyal medya hesabından akciğerinde kitle bulunduğunu açıklayan Armağan Çağlayan, YouTube'daki programında geçen aylarda yaşamını yitiren Billur Kalkavan'ın gayrimeşru ev hayatı yaşadığı Buğra Bahadırlı'yı ağırladı.
Youtube kanalında yayın yapan Armağan Çağlayan akciğerinde ki kitleyi bir vefat haberini aldıktan sonra fark ettiğini açıkladı.
Kanser olduğunu nasıl öğrendiğini gözyaşlarıyla anlatan Armağan Çağlayan, bu hastalıktan korkmadığını ancak acı çekmekten korktuğunu söyledi.