Arkasından Çin çıktı! Aile ile tesettürü yozlaştıran ve ahlaksızlığı teşvik eden fenomen tutuklandı!

Çin'den aldığı para karşılığında aileyi ve tesettürü yozlaştıran paylaşımlarda bulunan TikTok fenomeni Hanin Hussam tutuklandı. Hanin’in tutuklanmasına sebep olan olaylar, iki yıl önce bir internet uygulamasının sahibi olan Çinli bir şirketle sözleşme yapmasıyla başladı. Şirket, Hanin'e 20 video karşılığında ayda 400 dolar vermeyi teklif etti.

Takipçilerinin çoğu çocuk ve gençler

Videolar çok izlenince ve takipçi sayısı artınca, Hanin şirket ile yeni bir anlaşma daha yaptı. Hanin'in takipçilerinin çoğunluğunu çocuklar ve gençler oluşturuyordu. Hanin'in aldığı ücret, takipçi sayısıyla birlikte arttı. İnternetteki etkileşimi artan genç fenomen Çin’deki şirket yetkilileri ve Mısır’daki bir dizi insanla ‘profesyonel' ilişkileri de güçlendi.

Neden fonlandığını açık açık itiraf etti

Tiktok’ta milyonlarca takipçiye ulaşan Hussam çalışma koşullarını ve iş tekliflerini hakkında, “Ajansımda en çok itibara önem veriliyor. Tek ihtiyacınız olan; iyi bir aydınlatma, iyi bir atmosfer ve iyi bir görünüm. Hayatınızın kapılarını açacaksınız ki insanlar girip sizi iyi, güzel ve saygılı bir şekilde tanımaya başlasın. Her talebin 36 dolardan 2 bin, 3 bin, 4 bin dolara kadar değişen bir karşılığı vardır” dedi.

Aile ilke ve değerlerine saldırmak, genç kızları ahlaksızlığa itmekle suçlanıyor

Başsavcı Hammade es-Savi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şüphelinin toplumda aile ilkelerine ve değerlerine saldırmak, uluslararası internet ağındaki sosyal medya uygulamaları yoluyla özel siteler ve hesaplar kurmak, yönetmek, kullanmanın yanısıra genç kızları bu suça teşvik etmek ve onların ekonomik zayıflıklarından faydalanarak maddi çıkarlar elde etmek için kullanmakla suçlanacağını açıkladı.

Hussam okuldan da atılabilir

Resmi bir açıklamada bulunan Kahire Üniversitesi, Hussam’ı ‘halkın ahlakını bozan, üniversitenin değerleri ve gelenekleri ile uyumlu olmayan davranışlar sergilediği için' hukuki işler bölümüne yönlendirildiğini duyurdu. Kahire Üniversitesi Rektörü Muhammed Osman el-Hişt yaptığı açıklamada, Hussam'ın okuldan atılabileceğini belirtti.