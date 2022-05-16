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Yaşam Arkasından çevrilen ahlaksızlığı öğrendi, kurşun yağdırdı!
Yaşam

Arkasından çevrilen ahlaksızlığı öğrendi, kurşun yağdırdı!

Eşi ile kardeşinin kaçtığını iddia eden 30 yaşındaki Müslüm B., Tokat otogarından Antalya'ya gitmek üzereyken yakaladığı ikiliye kurşun yağdırdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 23:03:00 - 2022-05-16 23:08:39
Arkasından çevrilen ahlaksızlığı öğrendi, kurşun yağdırdı!

Tokat şehirlerarası otobüs terminalinde korku dolu anlar yaşandı.

30 yaşındaki Müslüm B., 3 çocuğunun annesi eşi İlfer B. (26) ile kardeşi Sabri B.'ye (25) tabanca ile kurşun yağdırdı.

Göğsünden ve bacağından yaralanan Sabri B. ile İlfer B. hastaneye kaldırılırken saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tedavisi tamamlanan İlfer B. taburcu edildi.

Müslüm B., emniyet çıkışında basın mensuplarının "Eşinizi neden vurunuz?" şeklindeki sorusuna, "Kardeşimle kaçtı, namusum için vurdum." diye cevap verdi.

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