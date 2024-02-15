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Gündem Arkasında bıraktığı tek eser ahlaksız yarışmaydı! Ateist Erkan Özerman'ın cenazesi de imamın önünde
Gündem

Arkasında bıraktığı tek eser ahlaksız yarışmaydı! Ateist Erkan Özerman'ın cenazesi de imamın önünde

Yeniakit Publisher
2024-02-15 18:49:00 -

Günümüz modern köleliği Türkiye Güzellik Yarışması Best Model Of Turkey’in Kurucu Başkanı Erkan Özerman'ın cenazesi yakılmadı, imamın önüne geldi. Öldükten sonra yakılmak isteyen Özerman cenazesi kılınan namaz sonrası Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde defnedildi.

Ahlaksız sözde güzellik yarışması Best Model of Turkey'in kurucusu Erkan Özerman (86), pankreas kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 13 Şubat'ta öldü.

Öldükten sonra yakılmak isteyen Özerman cenazesi imamın önüne geldi.

Burada Erkan Özerman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Uzuntarla Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.


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‘Beni yakın’ demişti

Özerman, katıldığı bir televizyon programında sunucun “öldüğümde beni yakın” demiştiniz cümlesi üzerine “tören de yapılmasın istiyorum” demişti.

Sözde güzellik yarışması özde taciz yuvası

'BEST Model' isimli sözde güzellik yarışması adıyla gençlerin vücutlarının teşhir edildiği 'taciz yuvası'nda patlak veren skandalın ardından Erkan Özerman, "İstediğime 'Masaj yapın' derim, size ne! Ben teklif ediyorum onlar da reddediyor." şeklinde rezil ifadeler kullanmıştı.

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