  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Gürlek duyurdu! Kurgu kaza operasyonu: 77 kişi gözaltına alındı O ilimizde skandal görüntüler... 7 yaşındaki çocuk parkta sigara tüttürdü, uyaranlara bir de böyle el hareketi çekti Vize şirketlerine operasyon: Çok sayıda kişi için gözaltı kararı Bir belediyeye daha operasyon: Binaya girişler durduruldu Milletvekilini arabayla ezdiler! İsrailli bakandan Avrupa'ya tehdit! 'İç savaş çıkacak' 20 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi Yeni kriz: Petrol var, tanker yok! 'Faizsiz Türkiye süreci ile ekonomik terörü bitirelim' 'Kim Jong-Un öldü!'
Siyaset Gürer: Kışın saatler 1 saat ileriye alınsın! CHP’den yaz saati uygulaması çağrısı
Siyaset

Gürer: Kışın saatler 1 saat ileriye alınsın! CHP’den yaz saati uygulaması çağrısı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Gürer: Kışın saatler 1 saat ileriye alınsın! CHP’den yaz saati uygulaması çağrısı

Mevcut uygulamayı eleştiren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli ve yaz saati uygulamasına dönülerek bir saat ileriye saatin alınmasının yolu açılmalıdır" dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sabit saat uygulamasını eleştirdi. Yaz saati uygulamasıyla ilgili verdikleri kanun teklifinin dikkate alınmadığını söyleyen Gürer, sabit saat uygulamasının enerji sarfiyatını artırdığına yönelik tespitler bulunduğunu anlattı.

Sabit saat konusunda değişikliğe gidilmesi yönünde taleplerini her yıl dile getirdiklerini anlatan Gürer, şöyle konuştu:

"Havanın daha geç aydınlanması önümüzdeki sürecin daha problemli geçmesine neden olacak görünüyor. Bu nedenle bu yıl mutlaka bu uygulama yeniden değerlendirilmeli. Çünkü kışın buzlanma ve havanın soğukluğu arttığı süreç içinde çocukların okula gitme isteklerinden hanedeki elektrik tüketimine kadar önemli bir olumsuzluğun yaşanma ihtimali var. Onun için durumun yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunuyoruz. Sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli ve yaz saati uygulamasına dönülerek bir saat ileriye saatin alınmasının yolu açılmalıdır."

CHP ve YENİ Parti aday çıkarmadı! Üsküdar seçimi ilk turda sonuçlandı: Yeni Başkan Vekili Emin Sarıoğlu oldu
CHP ve YENİ Parti aday çıkarmadı! Üsküdar seçimi ilk turda sonuçlandı: Yeni Başkan Vekili Emin Sarıoğlu oldu

Gündem

CHP ve YENİ Parti aday çıkarmadı! Üsküdar seçimi ilk turda sonuçlandı: Yeni Başkan Vekili Emin Sarıoğlu oldu

CHP’li belediye asırlık ağaçları katletti: İBB’nin ağaç kıyımına vatandaş isyanı!
CHP’li belediye asırlık ağaçları katletti: İBB’nin ağaç kıyımına vatandaş isyanı!

Gündem

CHP’li belediye asırlık ağaçları katletti: İBB’nin ağaç kıyımına vatandaş isyanı!

Yolsuzluklar CHP’de kafa karışıklığına yol açtı: Atamaları yapan Özel feveran eden CHP
Yolsuzluklar CHP’de kafa karışıklığına yol açtı: Atamaları yapan Özel feveran eden CHP

Gündem

Yolsuzluklar CHP’de kafa karışıklığına yol açtı: Atamaları yapan Özel feveran eden CHP

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cemal K.

Saatler zaten 1 saat ileri. Yani yaz saati uygulaması kalıcı hale geldi.
Bir doların sırrı çözüldü! FETÖ ve Kuriş işbirliğini dolardaki ayrıntı ortaya çıkardı
Ekonomi

Bir doların sırrı çözüldü! FETÖ ve Kuriş işbirliğini dolardaki ayrıntı ortaya çıkardı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş soruşturmasında karanlık para trafiği, şaibeli kuyumculuk işlemleri ve usulsüz hiss..
Başörtüsü yasağı krizi büyüyor: Azerbaycan’dan 7 Türk'e yakalama ve tutuklama kararı!
Gündem

Başörtüsü yasağı krizi büyüyor: Azerbaycan’dan 7 Türk'e yakalama ve tutuklama kararı!

Okullarda başörtüsü yasağı ile Türkiye ve Müslüman dünyasının tepkisini çeken Azerbaycan, bu çağ dışı uygulamadan geri adım atmadığı gibi el..
Baba tarlasını satıp 4,5 milyonluk araç almıştı: Lüks düşkünü evladın ibretlik öyküsü
Gündem

Baba tarlasını satıp 4,5 milyonluk araç almıştı: Lüks düşkünü evladın ibretlik öyküsü

Babasının Çanakkale Çan'daki arsasını satarak 4.5 milyon lira değerinde lüks otomobil alan vatandaşın aracı İstanbul'daki sel felaketinde ku..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23