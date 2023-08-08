Arkasına Mustafa Kemal'i yanına Mansur Yavaş'ı alana bakın! Mamak Belediye Başkanı Murat Köse böyle ifşa etti

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Ankara'da Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin yaptığı paylaşım CHP'nin kirli siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Arkasında Mustafa Kemal yanında Mansur Yavaş

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, kendisini sendika temsilcisi olarak tanıtan bir kişinin CHP belediye Meclisi üyeleriyle birlikte Mamak Belediyesi Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçilerine sabotaj yapmaları için akıl verdiğini söyledi.

Başkan Köse; arkasına Mustafa Kemal'i yanına ise Mansur Yavaş'ı aldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak aklınca şov yapan ve kendisini sendika temsilcisi olarak tanıtan şahsın, yanına aldığı CHP Belediye Meclis üyeleri Erman Barış Hökelek ve Ferhat Tokmak ile işçilere ”Fark ettirmeden işi yavaşlatın, arabanın hortumunu patlatın, kepçenin hidroliğini çıkarın" dediği anları paylaştı.



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O anların videosunu paylaşıma ekleyen Murat Köse suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin açıklaması şu şekilde:

"Klasik CHP taktiği; SABOTAJ, TUZAK, İFTİRA, YALAN

Disk sendika temsilcisi olarak kendini tanıtan şahıs, yanlarında

CHP Belediye Meclis üyeleri, Erman Barış Hökelek ve Ferhat Tokmak ile birlikte işçilere;

Bu şekilde toplanmanız ve işe gitmemeniz “Yasal değil” diyor.

Sonra da Belediye araçlarına sabotaj yapmaları için güya akıl veriyor.

”Fark ettirmeden işi yavaşlatın, arabanın hortumunu patlatın, kepçenin hidroliğini çıkarın” diyor.

Milletimize hizmet etme gibi bir derdi olmayan bu aşağılık zihniyeti biz biliyoruz da,

Bilmeyenler de izlesin görsün.

İlgili şahıslar hakkında kimlik tesbiti ile birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."