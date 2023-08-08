  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın tahminleri bir bir tutan Hatice Kolçak 'Bu fragmandı' diyerek duyurdu: O tarihten sonra altın uçacak

Marmara depremi çatlağı! Bazıları gi̇di̇yor Mersi̇n’e bazıları gi̇di̇yor tersi̇ne!

Ne altın ne dolar ne de euro! Necmettin Batırel vatandaşı zengin edecek yatırım aracını Türkiye'ye duyurdu

Bu sezon başlıyor! Futbolun yeni kuralları tek tek açıklandı

İşi gücü eylem, provokasyon! Akit binasını basan Taksiciler Odası kontak kapatacak...

Kötü haber! 147 yıllık dev hastane iflas etti

Yasağı böyle deliyorlar! İki̇nci̇ el satışında yeni̇ oyun peydah oldu!

Edirne-Giresun arası NOTAM ilan edildi! Türkiye dünyanın merakla takip ettiği o silahını test edecek

İBB’ye tepki yağdı! İETT durağında Merhum Menderes’e büyük saygısızlık

Olacak iş değil gerçekten! Ayçiçek yağına 150 lira birden zam
Gündem Arkasına Mustafa Kemal'i yanına Mansur Yavaş'ı alana bakın! Mamak Belediye Başkanı Murat Köse böyle ifşa etti
Gündem

Arkasına Mustafa Kemal'i yanına Mansur Yavaş'ı alana bakın! Mamak Belediye Başkanı Murat Köse böyle ifşa etti

Yeniakit Publisher
2023-08-08 19:09:00 -

Arkasına Mustafa Kemal'i yanına ise Mansur Yavaş'ı aldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak aklınca şov yapan ve kendisini sendika temsilcisi olarak tanıtan şahıs, yanına aldığı CHP Belediye Meclis üyeleri Erman Barış Hökelek ve Ferhat Tokmak ile Mamak Belediyesi işçilerine sabotaj yapmaları yönünde akıl verdi. O anları ifşa eden görüntüyü paylaşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Klasik CHP taktiği; sabotaj, tuzak, iftira ve yalan" notunu düştü.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Ankara'da Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin yaptığı paylaşım CHP'nin kirli siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Arkasında Mustafa Kemal yanında Mansur Yavaş

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, kendisini sendika temsilcisi olarak tanıtan bir kişinin CHP belediye Meclisi üyeleriyle birlikte Mamak Belediyesi Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçilerine sabotaj yapmaları için akıl verdiğini söyledi.

Başkan Köse; arkasına Mustafa Kemal'i yanına ise Mansur Yavaş'ı aldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak aklınca şov yapan ve kendisini sendika temsilcisi olarak tanıtan şahsın, yanına aldığı CHP Belediye Meclis üyeleri Erman Barış Hökelek ve Ferhat Tokmak ile işçilere ”Fark ettirmeden işi yavaşlatın, arabanın hortumunu patlatın, kepçenin hidroliğini çıkarın" dediği anları paylaştı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O anların videosunu paylaşıma ekleyen Murat Köse  suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin açıklaması şu şekilde:

"Klasik CHP taktiği; SABOTAJ, TUZAK, İFTİRA, YALAN

Disk sendika temsilcisi olarak kendini tanıtan şahıs, yanlarında

CHP Belediye Meclis üyeleri, Erman Barış Hökelek ve Ferhat Tokmak ile birlikte işçilere;

Bu şekilde toplanmanız ve işe gitmemeniz “Yasal değil” diyor.

Sonra da Belediye araçlarına sabotaj yapmaları için güya akıl veriyor.

”Fark ettirmeden işi yavaşlatın, arabanın hortumunu patlatın, kepçenin hidroliğini çıkarın” diyor.

Milletimize hizmet etme gibi bir derdi olmayan bu aşağılık zihniyeti biz biliyoruz da,
Bilmeyenler de izlesin görsün.

İlgili şahıslar hakkında kimlik tesbiti ile birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."

Dört dörtlük karar! Sapkın Murat Övüç rezilliğine geçit yok
Dört dörtlük karar! Sapkın Murat Övüç rezilliğine geçit yok

Gündem

Dört dörtlük karar! Sapkın Murat Övüç rezilliğine geçit yok

İşte o sektör! Nakitini oraya yatıranlar parasına para kattı
İşte o sektör! Nakitini oraya yatıranlar parasına para kattı

Ekonomi

İşte o sektör! Nakitini oraya yatıranlar parasına para kattı

Kim bu gazeteci? Şok sözler! 'Evime geldi ve tuvalete girdi'
Kim bu gazeteci? Şok sözler! 'Evime geldi ve tuvalete girdi'

Gündem

Kim bu gazeteci? Şok sözler! 'Evime geldi ve tuvalete girdi'

'Atatürkçülüğü' parayı görene kadar! Mansur'dan Disney kararı
'Atatürkçülüğü' parayı görene kadar! Mansur'dan Disney kararı

Gündem

'Atatürkçülüğü' parayı görene kadar! Mansur'dan Disney kararı

İmamoğlu 'sembolik rakamlara inecek' diyordu! İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 51 zam
İmamoğlu 'sembolik rakamlara inecek' diyordu! İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 51 zam

Gündem

İmamoğlu 'sembolik rakamlara inecek' diyordu! İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 51 zam

Şimdi de Allah’ın selamıyla dalga geçti! Fatih Altaylı'dan haddini aşan sözler
Şimdi de Allah’ın selamıyla dalga geçti! Fatih Altaylı'dan haddini aşan sözler

Gündem

Şimdi de Allah’ın selamıyla dalga geçti! Fatih Altaylı'dan haddini aşan sözler

Yanlıştan dönüldü! LGBT sevici Gökçe'ye ders gibi karar
Yanlıştan dönüldü! LGBT sevici Gökçe'ye ders gibi karar

Sosyal Medya

Yanlıştan dönüldü! LGBT sevici Gökçe'ye ders gibi karar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Allah sizingibileri avrupaya abd

Gitmek nasipetsin sonsuzamin

Yavuz hoca

Yapın yapın dediklerini geldikleri zaman ilk sizi kovarlar .........
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23