Arkasına bile bakmadan…Mansur Yavaş hızlı topukladı
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyeleriyle çıkan tartışma sonrası meclisten kaçtı.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında sert tartışmalar yaşandı. Mansur Yavaş'ın da dahil olduğu tartışmalar sonrası mecliste ilginç anlar yaşandı.
Mansur Yavaş kaçtı
Belediye meclisinde AK Partililerle çıkan tartışmalar sonrası CHP'li MAnsur Yavaş'tan ilginç bir hamle geldi. Mecliste kalarak üyelere açıklama yapması gereken CHP'li Yavaş çareyi kaçmakta buldu. Ankara Belediyesi meclis toplantısından arkasına bile bakmadan kaçtı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.