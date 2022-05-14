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Siyaset Arkasına bile bakmadan…Mansur Yavaş hızlı topukladı
Siyaset

Arkasına bile bakmadan…Mansur Yavaş hızlı topukladı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyeleriyle çıkan tartışma sonrası meclisten kaçtı.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 16:08:00 -

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında sert tartışmalar yaşandı. Mansur Yavaş'ın da dahil olduğu tartışmalar sonrası mecliste ilginç anlar yaşandı.

Mansur Yavaş kaçtı

Belediye meclisinde AK Partililerle çıkan tartışmalar sonrası CHP'li MAnsur Yavaş'tan ilginç bir hamle geldi. Mecliste kalarak üyelere açıklama yapması gereken CHP'li Yavaş çareyi kaçmakta buldu. Ankara Belediyesi meclis toplantısından arkasına bile bakmadan kaçtı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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