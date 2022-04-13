Arkalarında Güven Erkaya vardı! Yaşar Nuri ve Zekeriya Beyaz hakkında bomba iddia!

28 Şubat’ın ‘tetikçi’ isimlerinden Zekeriya Beyaz ve Yaşar Nuri Öztürk’e ilişkin bomba bir iddia gündeme geldi.

İsmail Nacar’dan bomba iddia!

İsmail Nacar, “Zekeriya Beyaz, 28 Şubat sürecinde Yaşar Nuri ile birlikte görevlendirilmiş iki ilahiyatçı aktörden birisidir. Arkalarında Güven Erkaya'nın desteği vardı. İkisinin de hareket noktası, doğru bilgi ve İslam değil, çarptırılmış ve bir din yorumuyla o haksız ve zalim sürece meşruiyet kazandırmaktı.” iddiasında bulundu.

28 Şubat’ın ‘tetikçi’ ismiydi

Halk arasında '28 Şubat Hocası, Sosyete Hocası' gibi isimlerle anılan ve dün ölen Zekeriya Beyaz, 90'lı yıllarda yaptığı birçok açıklamayla hem eleştirilerin hedefi oldu hem de popülerliği nedeniyle televizyonlara çıkmaya devam etmişti.

Bu çıkışları Güven Erkaya’nın desteğiyle mi yaptı?

28 Şubatçı Zekeriya Beyaz, birçok kez İslam dışı fetvalar verdi ve büyük tartışmalara neden oldu. İşte o tartışmalara neden olan çıkışları şu şekilde:

- Kurban etiyle rakı içilir

- Kurban Bayramı'nda dana kesmek yerine ayakkabı dağıtabilirsiniz

- Oruçluyken tokluk veren haplardan içebilirsiniz

- Şekersiz sakız orucu bozmaz

- Öpüşmek orucu bozmaz, cinsel ilişkiyle oruç açılabilir

- İslam'a göre helal olmayan bir kadınla oyun oynamak günah değil. Ben oynadım, günah olmadı

- Kur'an'ı Kerim'de başörtüsü yok. Bu insanların dileğine bırakılmıştır. Uydurma hadislerle günümüze gelmiştir

- Yabancı ve zararlı siteler hack’lenebilir. İslâm dinine ve Türk milletine zararlı olanlara yapılabilir, sevap olur

- Kızlık zarını diktirmek günah değildir

- Referanduma evet diyenler Allah katında en büyük cezaya çarptılırlar.

Yaşar Nuri Öztürk’ün ibretlik sonu işte böyleydi!

Yıllarca kazandığı ilmi fayda vermeyeceğini bile bile İslam karşıtlarının olduğu mahallede heba eden bir isim Yaşar Nuri Öztürk, Çok şey anlattı Kur'an karşıtlarına. Ama uygulama olmayınca anlattıkları fayda vermedi. Cenazesine gelenler anlattıklarından bir şey anladıkları için değil. Belki de Müslümanlara iyi küfrettiği için ona minnet borçlu hissederek gelmişlerdi cenaze merasimine...

"Allah'ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe, o kâfirlerle oturmayın" ayetinin farkına varmaksızın Allah'ın ayetlerini inkar edenlerle oturmaya devam edip onları çevirmek isterken kendisi onlara benzeyen ibretlik bir insandı Yaşar Nuri,

Çağın en bağnaz gruplarıyla birlik olup Müslümanlara saldırmayı tercih etti. Birlikte olduğu ateist ve komünistleri İslam aşığı Atatürkçü sanacak kadar saftı Yaşar Nuri,

Ehli Bid'at tarikatlar ve cemaatleri eleştirmekte haklıydı. Korkusuzdu.Gerçekleri haykırırken gerçeğin ardından gelen eleştiriler karşısında sağlam duramayacak kadar zayıf karakterliydi. Kızgınlığı tüm müslümanlara şamil oldu. Kur'an'dan vazgeçmedi. Kendine kucak açan İslam karşıtı insanlarla Atatürkçülük gibi çağı geçmiş bir din-ideoloji anlayışını hakim kılmak için boşa bir gayret gösterdi. Hep konuştu ama cemaatinin esfele safilinden olduğunu bir türlü göremedi.

Kur'an'ı savunan cesur, tatlı dilli, bilgi bir alimdi. Yaşam tarzı ve bulunduğu mahalleye dikkat etmemesi sonucu Kur'an düşmanlarının yatağına savrulup Kur'an adı altında İslam'a savaş açtığını farkedemeyecek kadar gözü ve kulağı gerçeklere kapalıydı.

Öylesine çelik bir ağ ördü ki kendi ilmine olan aşırı güveninden dolayı etrafında kendisine hakkı söyleyecek insanlardan bir bir uzaklaştı.

Yıllarca ateist ve komünistlere heba ettiği ilminin sonucunda bir kişiyi dahi imana getiremeden kendi imani çizgisinden ve kardeşlerinden uzağa düşen bir zavallı idi Yaşar Nuri Öztürk,

Cenaze namazında huzurda bulunanlar Yaşar Nuri'nin İslam anlayışını örneklemede en güzel göstergeydi. 28 Şubat'ın o karanlık günlerinde çıkışlarıyla Kur'an'ı insanlığa hatırlatan güzel günlerinden geriye cenaze namazında Kur'an'ı azımsayan ve çağdışı kitap olarak görenler kalmıştı.

Niyetini ve ahiretteki yerini Allah bilir ama Müslüman kardeşleri arasında hiç hoş bir anı bırakmadı kendisi hakkında. Yaptığı yersiz çıkışları yüzünden bir çok alimin yaftalanma korkusuyla azmini kırdı.

Birçok alim gerçeği söylemesine rağmen Yaşar Nuri'nin kötü örnekliği nedeniyle köşesine susup çekilmek zorunda kaldı.