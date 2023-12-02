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Aktüel Arkadaşıyla tartıştıktan sonra feribottan suya atladı!
Aktüel

Arkadaşıyla tartıştıktan sonra feribottan suya atladı!

Yeniakit Publisher
2023-12-02 16:15:00 - 2023-12-02 16:16:04

Sefer halinde olan feribotta bulunan bir bayan, arkadaşı ile tartıştıktan sonra kendini suya attı.

 

Elazığ-Pertek arasında Keban baraj gölünde sefer halinde olan feribotta bulunan bir bayan, arkadaşı ile tartıştıktan sonra kendini suya attı. Kadın, personelin suya bıraktığı can simidi sayesinde kurtarıldı.

Olay, Elazığ-Pertek arasında Keban Baraj Gölünde sefer yapan bir feribotta meydana geldi. İddiaya göre, feribota yolcu olarak binen iki arkadaş arasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrası bayan, feribotun korkuluklarına çıkarak kendini suya attı. Olayı gören yolcu ve personeller kadını kurtarmak için seferber oldu. Personel suya can simidi atarak kadını kurtardı.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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