  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Arkadaşının dişini penseyle çekti! Gülmesi viral oldu
Medya

Arkadaşının dişini penseyle çekti! Gülmesi viral oldu

Kahramanmaraş'ta pense kullanılarak çekilen diş sosyal medyada olay oldu. Dişin çekildiği andan sonra videoda gülme koptu. O anlar böyle görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 14:26:00 -

Merkez Onikişubat İlçesi Boğaziçi mevkisindeki bir markette çalıştığı öğrenilen İsmail Vaisoğlu, akşam saatlerinde çürümüş dişinin hem ağrıdığını, hem de sallandığını arkadaşı Mesut Çürük’e söyleyerek dişini çekmesini istedi.

Arkadaşına yardım etmek isteyen Mesut Çürük, eline pense alarak sallanan dişi çekmek istedi. Birkaç denemenin ardından sallanan dişi penseyle çekmeyi başaran Mesut Çürük, daha sonra çektiği dişi arkadaşına verdi.

Yaşanan o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, penseyle diş çekimini izleyenler gülmekten kendilerini alamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den Boğaziçi Üniversitesi açıklaması
Gündem

ABD'den Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerden endişe duyduklarını ve 'cinsel azınlıklara karşı nefret..
AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Siyaset

AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Batman'ın Sason İlçe Belediye Başkanı AK Partili Muzaffer Arslan, tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. ..
Türkiye onları konuşuyor! Toplu intihar eden gençlerin seslendiği isim konuştu
Gündem

Türkiye onları konuşuyor! Toplu intihar eden gençlerin seslendiği isim konuştu

Manisa'da intihar eden 4 gencin 3'ünün ölmeden önce veda videosu gönderdiği Uzman Çavuş Mert Dalgın konuştu. Dalgın, 'Birbirimizi bırakmayac..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay