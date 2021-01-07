Arka Sokaklar'ın oyucusu Şevket Çoruh'tan büyük rezillik! Muhalifliğin dozunu kaçırdı
Ahlaksız sinema film oyuncularından biri olan Şevket Çoruh’tan ağır küfürlü bir tweet geldi. Muhalifliğin dozunu kaçıran gezici zihniyet yeniden ortaya çıktı.
Arka Sokaklar dizisi oyuncusu Şevket Çoruh, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'ya adeta nefret kustu.
Attığı tweette laikçi zihniyetin ürününü gözler önüne seren Çoruh, sosyal medyanın da tepkisi ile karşılaştı.
İşte oyuncu görünümlü şahsın attığı tweet ve sosyal medya tepkileri;