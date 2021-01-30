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Medya Arka Sokaklar’daki Rıza Baba Zafer Ergin neden karakolluk oldu?
Medya

Arka Sokaklar’daki Rıza Baba Zafer Ergin neden karakolluk oldu?

Rıza Baba neden karakola gitti? Arka Sokaklar dizisinde Rıza Soylu karakterini oynayan Zafer Ergin karakolluk oldu. 78 yaşındaki oyuncunun karakola neden gittiği merak ediliyor? Peki, Rıza Baba niye karakolluk oldu?

Yeniakit Publisher
2021-01-30 13:54:00 -
Arka Sokaklar’daki Rıza Baba Zafer Ergin neden karakolluk oldu?

Arka Sokaklar Rıza Baba neden karakola gitti? Arka Sokaklar dizisinin Rıza Babası karakola gitti. 78 yaşındaki oyuncunun karakolluk olma sebebi merak ediliyor.

Arka Sokaklar’daki Rıza Baba Zafer Ergin neden karakolluk oldu?

Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterini oynayan 78 yaşındaki oyuncu Zafer Ergin yaşadığı bir olay sebebiyle Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne gitti.

Zafer Ergin, kendisinden döviz bozdurmasını isteyen kişiden şüphelendi ve bu sebeple karakola gitti. Karakolda bir saat kadar kalan Ergin, "kimiz de şikayetçi olmadık. Dövizler de sahte değilmiş. Çok bağırıp, çağırınca şüphelendim. Karakolda ufak bir polisiye macera yaşadık" açıklamasında bulundu.

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