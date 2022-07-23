Arka Sokaklar'da büyük şok! AK Parti ve İslam karşıtı o isimden haber var! Ay hadi inşallah
AK Parti Hükümeti'ne ve mütedeyyin insanlara yönelik açıklamalarıyla tepki toplayan Şevket Çoruh'tan bomba bir haber geldi.
AK Parti Hükümeti'ne ve mütedeyyin insanlara yönelik açıklamalarıyla tepki toplayan Şevket Çoruh'tan bomba bir haber geldi.
Ekranların en uzun süreli dizisi unvanını taşıyan, 2006 yılından beri izleyicisi ile buluşan "Arka Sokaklar" 17. sezona merhaba demeye hazırlanırken, polisiye dizide bu sezon sürpriz bir ayrılık yaşanacağı öğrenildi. T24'te yazan magazinci Tuğrul Eryılmaz, "16 yaşını devirip 17'ye basacak olan Arka Sokaklar dizisinin sürekli oyuncularından Şevket Çoruh, bu sezon olmayacak" bilgisini paylaştı.