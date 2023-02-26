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Gündem Arka Sokaklar oyuncusu hayatını kaybetti! Az önce duyurdular
Gündem

Arka Sokaklar oyuncusu hayatını kaybetti! Az önce duyurdular

Tiyatro oyununun galasında kalp krizi geçiren ve 40 gündür yoğun bakımda olan oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti. Asan; Arka Sokaklar, Mahallenin Muhtarları, Bücür Cadı, Çarli, Yedi Numara, En Son Babalar Duyar, Akasya Durağı ve Üvey Baba gibi projelerde yer almıştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 12:10:00 -
Arka Sokaklar oyuncusu hayatını kaybetti! Az önce duyurdular

 

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 16 Ocak'tan beri yoğun bakımda olan usta oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti. Asan, Orhan Aydın ile Levent Üzümcü'nün Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde sahnelenen ‘Unutma Bizi’ adlı tiyatro oyununun galasında rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Asan’ın 7 dakika boyunca duran kalbi hastanede yapılan müdahaleyle tekrar çalıştırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.


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Habertürk'te yer alan habere göre; Muhlis Asan, her gün öğlen saatlerinde uyandırılarak sağlık durumu kontrolden geçirildi. Asan, doktorlarının 40 günlük çabasına rağmen bugün akşam saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

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